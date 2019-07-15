Montella: "Col Chivas avrò indicazioni dai giovani viola. Mercato? So di avere ottimi dirigenti.."

Il tecnico viola Vincenzo Montella, ha rilasciato alcune parole al termine dell'allenamento della mattina in America. Ecco le sue parole dal campo di allenamento di Chicago, ai microfoni di Radio Brun...

Il tecnico viola Vincenzo Montella, ha rilasciato alcune parole al termine dell'allenamento della mattina in America. Ecco le sue parole dal campo di allenamento di Chicago, ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “La differenza maggiore dalla scorsa settimana in Trentino è dovuta al clima caldo ed umido. Non è semplice per i miei ragazzi fornire il top a livello d'attenzione, in particolar modo al mattino dato che dormono poco. Nei primi giorni ci dovremo adattare. Chivas? La gara mi fornirà indicazioni dai giovani viola che ho a disposizione. Mercato? Sono tranquillo, so di avere ottimi dirigenti che conoscono il mestiere. Chiesa e Milenkovic? Sono due giocatori importanti, li aspettiamo. Saranno un po’ indietro nella condizione, anche se Terzic e Zurkowski, ad esempio, li ho trovati molto bene.

Contro il Chivas giocheranno quasi tutti coloro che saranno a disposizione, credo di non avere quasi nessuno in grado di giocare più di un tempo. Forse alcuni possono arrivare a 60 minuti. Chiesa vuole partire? Io non ho ancora sentito pubblicamente o privatamente una presa di posizione da parte di Chiesa o il suo entourage. Per me non c’è problema, ad oggi è così. Commisso-Chiesa? Sicuramente il presidente vorrà conoscere la squadra, Federico dovrebbe arrivare domani dopo pranzo e parlerà con lui come tutti gli altri giocatori”.