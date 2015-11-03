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Notizie Icc Fiorentina

ICC annullata, grande danno economico per le squadre italiane: la Fiorentina incassò 2 milioni

11 aprile 2020 23:57

Calamai: "Chiesa triste e imbronciato? Niente di vero, solo ritardo di condizione.."

07 settembre 2019 18:20

Martorelli(Ag.Ranieri): "Luca ha impressionato tutti nella tournée. I viola non lo lasceranno andare.."

28 luglio 2019 20:07

Montella: "ICC? Ho avuto risposte che cercavo. Ranieri ci ha sorpreso. Su Chiesa.."

25 luglio 2019 14:25

Commisso: "Nonostante la sconfitta, siamo in crescita. I miei giocatori? So chi mi piace e chi.."

25 luglio 2019 08:40

Bucchioni: "Troppo tardi per vendere Chiesa. Ecco quanto poteva fruttare.."

23 luglio 2019 21:21

Meluso(DS Lecce): "Venuti è felice di tornare da noi. Siamo convinti che la trattativa.."

22 luglio 2019 22:55

ICC, una manna per i bilanci dei club, ricavati milionari. Ecco quanto incasserà la Fiorentina

20 luglio 2019 12:37

Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."

19 luglio 2019 22:08

Dainelli: "Vi racconto il mio ruolo. Starò sempre coi ragazzi. Ho tante esperienze da condividere con loro.."

18 luglio 2019 22:19

Montella: "Col Chivas avrò indicazioni dai giovani viola. Mercato? So di avere ottimi dirigenti.."

15 luglio 2019 22:30

Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."

13 luglio 2019 22:36

Montella: "Ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. Serve pazienza per il mercato. E sull'ICC..."

07 luglio 2019 19:37

Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma

05 luglio 2019 21:47

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