Notizie Icc Fiorentina

ICC annullata, grande danno economico per le squadre italiane: la Fiorentina incassò 2 milioni
11 aprile 2020 23:57
Calamai: "Chiesa triste e imbronciato? Niente di vero, solo ritardo di condizione.."
07 settembre 2019 18:20
Martorelli(Ag.Ranieri): "Luca ha impressionato tutti nella tournée. I viola non lo lasceranno andare.."
28 luglio 2019 20:07
Montella: "ICC? Ho avuto risposte che cercavo. Ranieri ci ha sorpreso. Su Chiesa.."
25 luglio 2019 14:25
Commisso: "Nonostante la sconfitta, siamo in crescita. I miei giocatori? So chi mi piace e chi.."
25 luglio 2019 08:40
Bucchioni: "Troppo tardi per vendere Chiesa. Ecco quanto poteva fruttare.."
23 luglio 2019 21:21
Meluso(DS Lecce): "Venuti è felice di tornare da noi. Siamo convinti che la trattativa.."
22 luglio 2019 22:55
ICC, una manna per i bilanci dei club, ricavati milionari. Ecco quanto incasserà la Fiorentina
20 luglio 2019 12:37
Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."
19 luglio 2019 22:08
Dainelli: "Vi racconto il mio ruolo. Starò sempre coi ragazzi. Ho tante esperienze da condividere con loro.."
18 luglio 2019 22:19
Montella: "Col Chivas avrò indicazioni dai giovani viola. Mercato? So di avere ottimi dirigenti.."
15 luglio 2019 22:30
Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."
13 luglio 2019 22:36
Montella: "Ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. Serve pazienza per il mercato. E sull'ICC..."
07 luglio 2019 19:37
Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma
05 luglio 2019 21:47
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