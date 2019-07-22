Meluso(DS Lecce): "Venuti è felice di tornare da noi. Siamo convinti che la trattativa.."

Nel corso di un'intervista al "Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Mauro Meluso i direttore sportivo del Lecce ha fatto un punto di mercato della squadra pugliese. "Il turco Yilmaz è la nostra prima scelta...

Nel corso di un'intervista al "Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Mauro Meluso i direttore sportivo del Lecce ha fatto un punto di mercato della squadra pugliese. "Il turco Yilmaz è la nostra prima scelta come centravanti. Non ci vorrà fretta abbiamo tempo fino al 2 settembre per acquistarlo. Il terzino destro della Fiorentina Lorenzo Venuti vuole tornare da noi, siamo convinti che la trattativa possa amdare a buon fine".

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