Notizie Meluso Fiorentina

Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"
07 gennaio 2024 18:36
Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"
03 dicembre 2023 23:36
Ex ds Spezia: "Italiano ha fatto un capolavoro alla Fiorentina dopo Iachini e Prandelli"
16 giugno 2023 17:35
"Se i gol di Saponara li avesse fatti Pelè o Maradona sarebbe stato celebrato. Il merito è di Italiano"
03 giugno 2023 15:18
EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare"
24 marzo 2022 13:01
Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso
14 marzo 2022 11:58
Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"
19 ottobre 2021 06:54
Meluso: "Vlahovic? Pradè non può non aver previsto quanto successo. Situazione gestibile"
08 ottobre 2021 20:16
Saponara: "Ho visto come gioca lo Spezia e non ci ho pensato due volte"
08 gennaio 2021 16:10
Martorelli: "Agudelo sta crescendo giorno dopo giorno, farà certamente una grande stagione"
15 ottobre 2020 16:37
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