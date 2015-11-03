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Notizie Meluso Fiorentina

Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"

07 gennaio 2024 18:36

Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"

03 dicembre 2023 23:36

Ex ds Spezia: "Italiano ha fatto un capolavoro alla Fiorentina dopo Iachini e Prandelli"

16 giugno 2023 17:35

"Se i gol di Saponara li avesse fatti Pelè o Maradona sarebbe stato celebrato. Il merito è di Italiano"

03 giugno 2023 15:18

EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare"

24 marzo 2022 13:01

Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso

14 marzo 2022 11:58

Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"

19 ottobre 2021 06:54

Meluso: "Vlahovic? Pradè non può non aver previsto quanto successo. Situazione gestibile"

08 ottobre 2021 20:16

Saponara: "Ho visto come gioca lo Spezia e non ci ho pensato due volte"

08 gennaio 2021 16:10

Martorelli: "Agudelo sta crescendo giorno dopo giorno, farà certamente una grande stagione"

15 ottobre 2020 16:37

Meluso(DS Lecce): "Venuti è felice di tornare da noi. Siamo convinti che la trattativa.."

22 luglio 2019 22:55

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