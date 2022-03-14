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Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso

Il Cesena ha chiesto consigli a Joe Barone che avrebbe suggerito di prendere il direttore ex Spezia Meluso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 11:58
Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso - Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso

Il Cesena sta cercando un nuovo Direttore Sportivo e secondo il Corriere di Romagna, la proprietà americana ha chiesto in questo senso una consulenza al Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone. Barone è un grande amico sia di Robert Lewis, che di John Aiello nuovi proprietari del club romagnolo. Tra i nomi suggeriti dal dirigente viola, il più caldo di tutti è quello di Mauro Meluso, nella passata stagione in Serie A con lo Spezia al fianco di mister Italiano

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