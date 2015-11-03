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Notizie Cesena Fiorentina

Castrovilli: “Ho scelto la maglia numero 8 perché mi ha portato bene a Firenze. Ribery e Boateng professionisti”

05 febbraio 2026 14:39

La Fiorentina torna su Cristian Shpendi: c'è la fila per l'attaccante del Cesena autore di 5 gol in Serie B

15 novembre 2025 20:24

Vitale: "Meglio prendere Shpendi che Piccoli. Oggi la Fiorentina è allo stesso livello della Lazio"

19 agosto 2025 20:04

Tirreno: "Piccoli e Ioannidis costano troppo. La Fiorentina torna su Shpendi"

19 agosto 2025 13:05

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi, il Cesena chiede 10 milioni. Nessuna offerta ufficiale”

12 agosto 2025 08:55

Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”

11 agosto 2025 08:54

Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”

11 agosto 2025 08:48

Fiorentina alla ricerca del vice Kean: torna di moda Shpendi. Ma occhio a Torino e Bologna

02 giugno 2025 19:05

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi come vice Kean ma il Cesena chiede 10-15 milioni”

31 maggio 2025 09:09

Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”

21 maggio 2025 08:56

Tommaso Berti: "L’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A"

17 febbraio 2025 19:39

Shpendi: "Fiorentina? Il mio agente non mi ha detto nulla. Resto a Cesena fino a fine stagione"

28 gennaio 2025 19:57

Shpendi sul futuro: "Io penso al Cesena e al bene della squadra. So che continuare qua è la strada giusta"

27 novembre 2024 13:36

Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B

23 novembre 2024 22:41

DT Cesena: "Vogliamo tenere Shpendi fino a Giugno, ma a Gennaio qualche squadra verrà a bussare"

15 novembre 2024 12:08

Corriere dello Sport: “Pradè ha un piano per Shpendi, prenderlo e lasciarlo al Cesena. Servono 15 milioni”

15 novembre 2024 08:52

Responsabile area tecnica Cesena: “Shpendi? Piace ma vogliamo tenerlo almeno fino a giugno”

15 novembre 2024 08:42

Corriere dello Sport: “Shpendi ultima idea come vice Kean. Il Cesena vuole 9 milioni. L’agente è Ramadani”

14 novembre 2024 09:23

Da Cesena, Fiorentina in vantaggio su Napoli ed Atalanta per Shpendi. A gennaio non parte

13 novembre 2024 16:31

La Fiorentina lo ha scartato, ora Berti brilla in B: "A Firenze non avevo grandi aspettative. Ho sfiorato il Milan"

19 ottobre 2024 12:59

Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena

22 luglio 2024 18:34

La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. Su di lui ci sono anche Lazio, Torino e Parma

05 luglio 2024 11:02

Calciomercato.com scrive: "La Fiorentina pensa a Shpendi per l'attacco". Ha segnato 20 gol in Serie C

12 marzo 2024 18:58

Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani 

04 gennaio 2024 09:02

Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori

18 dicembre 2023 19:57

Ufficiale, E. Pierozzi lascia la Fiorentina in prestito e va al Cesena: diritto di riscatto per i bianconeri

27 luglio 2023 18:24

Berti: "Non so perchè la Fiorentina mi ha scaricato, ho fatto bene. Aquilani ci faceva vedere video di De Zerbi"

03 luglio 2023 14:58

La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera

15 giugno 2023 18:08

Fiorentina, tifosi in giro per l’Italia: troppa freddezza e antipatia. Ipotesi Cesena e Perugia a ribasso 

25 marzo 2023 09:29

Ansia per Zaccheroni, è in rianimazione. L'allenatore è caduto ed ha sbattuto con violenza la testa

10 febbraio 2023 23:39

Colpo in prospettiva per la Fiorentina, preso il giovane Tommaso Berti dal Cesena

01 settembre 2022 15:32

Nazione, se la Fiorentina dovesse traslocare durante il restyling, ipotesi Empoli o Cesena

18 agosto 2022 09:36

Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso

14 marzo 2022 11:58

D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"

14 ottobre 2021 13:01

Nazione, Commisso si fida ancora di Iachini? La Fiorentina ha dominato i primi 4' poi...

19 ottobre 2020 10:51

Fiorentina Women's - Juventus valida per la Supercoppa Italiana si giocherà il 27 ottobre a Cesena

02 ottobre 2019 21:34

Il Tribunale Federale ha deciso: il Chievo resta in Serie A. Cesena a -15, se riuscirà a iscriversi

25 luglio 2018 12:32

Ufficiale: Militari ceduto a titolo definitivo al Cesena

27 luglio 2017 17:16

La Fiorentina punta ancora su Zampano del Pescara ma studia anche una soluzione per la fascia sinistra

02 giugno 2017 09:46

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