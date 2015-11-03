Notizie Cesena Fiorentina

Castrovilli: “Ho scelto la maglia numero 8 perché mi ha portato bene a Firenze. Ribery e Boateng professionisti”
05 febbraio 2026 14:39
La Fiorentina torna su Cristian Shpendi: c'è la fila per l'attaccante del Cesena autore di 5 gol in Serie B
15 novembre 2025 20:24
Vitale: "Meglio prendere Shpendi che Piccoli. Oggi la Fiorentina è allo stesso livello della Lazio"
19 agosto 2025 20:04
Tirreno: "Piccoli e Ioannidis costano troppo. La Fiorentina torna su Shpendi"
19 agosto 2025 13:05
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi, il Cesena chiede 10 milioni. Nessuna offerta ufficiale”
12 agosto 2025 08:55
Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”
11 agosto 2025 08:54
Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”
11 agosto 2025 08:48
Fiorentina alla ricerca del vice Kean: torna di moda Shpendi. Ma occhio a Torino e Bologna
02 giugno 2025 19:05
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi come vice Kean ma il Cesena chiede 10-15 milioni”
31 maggio 2025 09:09
Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”
21 maggio 2025 08:56
Tommaso Berti: "L’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A"
17 febbraio 2025 19:39
Shpendi: "Fiorentina? Il mio agente non mi ha detto nulla. Resto a Cesena fino a fine stagione"
28 gennaio 2025 19:57
Shpendi sul futuro: "Io penso al Cesena e al bene della squadra. So che continuare qua è la strada giusta"
27 novembre 2024 13:36
Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B
23 novembre 2024 22:41
DT Cesena: "Vogliamo tenere Shpendi fino a Giugno, ma a Gennaio qualche squadra verrà a bussare"
15 novembre 2024 12:08
Corriere dello Sport: “Pradè ha un piano per Shpendi, prenderlo e lasciarlo al Cesena. Servono 15 milioni”
15 novembre 2024 08:52
Responsabile area tecnica Cesena: “Shpendi? Piace ma vogliamo tenerlo almeno fino a giugno”
15 novembre 2024 08:42
Corriere dello Sport: “Shpendi ultima idea come vice Kean. Il Cesena vuole 9 milioni. L’agente è Ramadani”
14 novembre 2024 09:23
Da Cesena, Fiorentina in vantaggio su Napoli ed Atalanta per Shpendi. A gennaio non parte
13 novembre 2024 16:31
La Fiorentina lo ha scartato, ora Berti brilla in B: "A Firenze non avevo grandi aspettative. Ho sfiorato il Milan"
19 ottobre 2024 12:59
Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena
22 luglio 2024 18:34
La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. Su di lui ci sono anche Lazio, Torino e Parma
05 luglio 2024 11:02
Calciomercato.com scrive: "La Fiorentina pensa a Shpendi per l'attacco". Ha segnato 20 gol in Serie C
12 marzo 2024 18:58
Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani
04 gennaio 2024 09:02
Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori
18 dicembre 2023 19:57
Ufficiale, E. Pierozzi lascia la Fiorentina in prestito e va al Cesena: diritto di riscatto per i bianconeri
27 luglio 2023 18:24
Berti: "Non so perchè la Fiorentina mi ha scaricato, ho fatto bene. Aquilani ci faceva vedere video di De Zerbi"
03 luglio 2023 14:58
La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera
15 giugno 2023 18:08
Fiorentina, tifosi in giro per l’Italia: troppa freddezza e antipatia. Ipotesi Cesena e Perugia a ribasso
25 marzo 2023 09:29
Ansia per Zaccheroni, è in rianimazione. L'allenatore è caduto ed ha sbattuto con violenza la testa
10 febbraio 2023 23:39
Colpo in prospettiva per la Fiorentina, preso il giovane Tommaso Berti dal Cesena
01 settembre 2022 15:32
Nazione, se la Fiorentina dovesse traslocare durante il restyling, ipotesi Empoli o Cesena
18 agosto 2022 09:36
Il Cesena cambia DS e chiede consiglio a Joe Barone che suggerisce l'ex Spezia Mauro Meluso
14 marzo 2022 11:58
D.Roma su Maleh: "Corsa e abnegazione i suoi punti di forza. Concorrenza? Uno stimolo in più"
14 ottobre 2021 13:01
Nazione, Commisso si fida ancora di Iachini? La Fiorentina ha dominato i primi 4' poi...
19 ottobre 2020 10:51
Fiorentina Women's - Juventus valida per la Supercoppa Italiana si giocherà il 27 ottobre a Cesena
02 ottobre 2019 21:34
Il Tribunale Federale ha deciso: il Chievo resta in Serie A. Cesena a -15, se riuscirà a iscriversi
25 luglio 2018 12:32
Ufficiale: Militari ceduto a titolo definitivo al Cesena
27 luglio 2017 17:16
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