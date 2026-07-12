Il Resto del Carlino annuncia: "Caprini è un nuovo giocatore del Cesena in prestito, domani sarà in Romagna"
L'attaccante viola giocherà coi bianconeri in prestito questa stagione
Daniel Maat Caprini, attaccante classe 2006 di proprietà della Fiorentina, si prepara a cominciare una nuova avventura professionale con la maglia del Cesena nel campionato di Serie B.
Secondo quanto diffuso da Il Resto del Carlino, l'operazione tra le due società è ormai conclusa e prevede il trasferimento del giocatore con la formula del prestito secco. L'esterno offensivo lascerà la Toscana nella giornata di domani per dirigersi in Romagna, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di aggregarsi al resto del gruppo nel ritiro di Acquapartita.
Il club bianconero, inoltre, mantiene vivi i contatti con la dirigenza viola per altri due giovani profili reduci dal successo nel campionato Primavera: nel mirino della dirigenza romagnola sono finiti infatti anche Lapo Deli e Riccardo Braschi.