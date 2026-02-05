Castrovilli: “Ho scelto la maglia numero 8 perché mi ha portato bene a Firenze. Ribery e Boateng professionisti”

La carriera di Castrovilli alla Fiorentina è stata molto travagliata con molti infortuni che l’hanno portato a non continuare con la maglia Viola. Dopo l’esperienza con il Bari, nel mercato di gennaio, Gaetano, si è trasferito al Cesena ed è tornato a parlare della sua avventura con la maglia gigliata e a ricordare i suoi ex compagni come Ribery e Boateng.

Ultima destinazione per lui, Cesena, dove ha deciso di recuperare il suo vecchio numero di maglia: “Ho preso l’8 semplicemente perché il primo anno di Serie A lo avevo a Firenze, è un numero che mi ha portato fortuna, per questo l’ho scelto”.

Continua dicendo: “Quella con la Fiorentina resta l’esperienza più importante della mia carriera. Lì ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Mi hanno fatto rimanere a bocca aperta per la loro umiltà che è una qualità importante perché si cresce essendo anche autocritici”.