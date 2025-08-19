Vitale: “Meglio prendere Shpendi che Piccoli. Oggi la Fiorentina è allo stesso livello della Lazio”

Pino Vitale, ex direttore sportivo, ha parlato a Radio Bruno della situazione nel mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

La Fiorentina ha ancora margine per muoversi con calma: il bilancio del lavoro andrà fatto solo alla fine, valutando sia acquisti che cessioni. Oggi la squadra, per valori, è paragonabile alla Lazio e ad altre realtà della Serie A. Sarà interessante vedere come affronterà questo turno di Conference League. Piccoli è sicuramente un profilo interessante, ma la mia preferenza va a Shpendi: un giovane con grande potenziale, capace di ricoprire anche il ruolo che fu di un attaccante come Dzeko.