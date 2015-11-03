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Notizie Shpendi Fiorentina

La Fiorentina torna su Cristian Shpendi: c'è la fila per l'attaccante del Cesena autore di 5 gol in Serie B

15 novembre 2025 20:24

Vitale: "Meglio prendere Shpendi che Piccoli. Oggi la Fiorentina è allo stesso livello della Lazio"

19 agosto 2025 20:04

Tirreno: "Piccoli e Ioannidis costano troppo. La Fiorentina torna su Shpendi"

19 agosto 2025 13:05

Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"

17 agosto 2025 11:08

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi, il Cesena chiede 10 milioni. Nessuna offerta ufficiale”

12 agosto 2025 08:55

Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”

11 agosto 2025 08:54

Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”

11 agosto 2025 08:48

Gazzetta: “All-in sulla punta. Ioannidis costa troppo, il favorito è Shpendi”

10 agosto 2025 09:25

Nazione: “Vice Kean? La Fiorentina da mesi su Shpendi, che conosce già il calcio italiano”

08 agosto 2025 09:40

Corriere dello Sport: “Tra De Jong e Calvert-Lewin spuntano Shpendi e Ioannidis”

03 agosto 2025 09:09

CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi

14 giugno 2025 14:30

Fiorentina alla ricerca del vice Kean: torna di moda Shpendi. Ma occhio a Torino e Bologna

02 giugno 2025 19:05

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi come vice Kean ma il Cesena chiede 10-15 milioni”

31 maggio 2025 09:09

Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”

21 maggio 2025 08:56

Shpendi: "Fiorentina? Il mio agente non mi ha detto nulla. Resto a Cesena fino a fine stagione"

28 gennaio 2025 19:57

La Juve tenta lo sgambetto sulla Fiorentina. Tuttosport: "Bianconeri vogliono giocare d'anticipo per Shpendi"

16 dicembre 2024 14:30

Shpendi: "Sogno la Serie A. Sto segnando molto, devo continuare ed essere il miglior marcatore"

06 dicembre 2024 15:00

Shpendi sul futuro: "Io penso al Cesena e al bene della squadra. So che continuare qua è la strada giusta"

27 novembre 2024 13:36

Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B

23 novembre 2024 22:41

Djuric ora e Shpendi a giugno, servono 15 milioni: il piano della Fiorentina per il vice Kean

23 novembre 2024 08:32

La Stampa: "Fiorentina e Torino su Shpendi, ai granata interessa anche Kouame per sostituire Zapata"

16 novembre 2024 12:46

Pistocchi su Shpendi: "Mi ricorda Inzaghi. A Pradè dico di prenderlo subito. Per me è già pronto per la Serie A"

15 novembre 2024 14:59

DT Cesena: "Vogliamo tenere Shpendi fino a Giugno, ma a Gennaio qualche squadra verrà a bussare"

15 novembre 2024 12:08

Corriere dello Sport: “Pradè ha un piano per Shpendi, prenderlo e lasciarlo al Cesena. Servono 15 milioni”

15 novembre 2024 08:52

Responsabile area tecnica Cesena: “Shpendi? Piace ma vogliamo tenerlo almeno fino a giugno”

15 novembre 2024 08:42

Corriere dello Sport: “Shpendi ultima idea come vice Kean. Il Cesena vuole 9 milioni. L’agente è Ramadani”

14 novembre 2024 09:23

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