Notizie Shpendi Fiorentina

La Fiorentina torna su Cristian Shpendi: c'è la fila per l'attaccante del Cesena autore di 5 gol in Serie B
15 novembre 2025 20:24
Vitale: "Meglio prendere Shpendi che Piccoli. Oggi la Fiorentina è allo stesso livello della Lazio"
19 agosto 2025 20:04
Tirreno: "Piccoli e Ioannidis costano troppo. La Fiorentina torna su Shpendi"
19 agosto 2025 13:05
Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"
17 agosto 2025 11:08
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi, il Cesena chiede 10 milioni. Nessuna offerta ufficiale”
12 agosto 2025 08:55
Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”
11 agosto 2025 08:54
Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”
11 agosto 2025 08:48
Gazzetta: “All-in sulla punta. Ioannidis costa troppo, il favorito è Shpendi”
10 agosto 2025 09:25
Nazione: “Vice Kean? La Fiorentina da mesi su Shpendi, che conosce già il calcio italiano”
08 agosto 2025 09:40
Corriere dello Sport: “Tra De Jong e Calvert-Lewin spuntano Shpendi e Ioannidis”
03 agosto 2025 09:09
CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi
14 giugno 2025 14:30
Fiorentina alla ricerca del vice Kean: torna di moda Shpendi. Ma occhio a Torino e Bologna
02 giugno 2025 19:05
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi come vice Kean ma il Cesena chiede 10-15 milioni”
31 maggio 2025 09:09
Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”
21 maggio 2025 08:56
Shpendi: "Fiorentina? Il mio agente non mi ha detto nulla. Resto a Cesena fino a fine stagione"
28 gennaio 2025 19:57
La Juve tenta lo sgambetto sulla Fiorentina. Tuttosport: "Bianconeri vogliono giocare d'anticipo per Shpendi"
16 dicembre 2024 14:30
Shpendi: "Sogno la Serie A. Sto segnando molto, devo continuare ed essere il miglior marcatore"
06 dicembre 2024 15:00
Shpendi sul futuro: "Io penso al Cesena e al bene della squadra. So che continuare qua è la strada giusta"
27 novembre 2024 13:36
Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B
23 novembre 2024 22:41
Djuric ora e Shpendi a giugno, servono 15 milioni: il piano della Fiorentina per il vice Kean
23 novembre 2024 08:32
La Stampa: "Fiorentina e Torino su Shpendi, ai granata interessa anche Kouame per sostituire Zapata"
16 novembre 2024 12:46
Pistocchi su Shpendi: "Mi ricorda Inzaghi. A Pradè dico di prenderlo subito. Per me è già pronto per la Serie A"
15 novembre 2024 14:59
DT Cesena: "Vogliamo tenere Shpendi fino a Giugno, ma a Gennaio qualche squadra verrà a bussare"
15 novembre 2024 12:08
Corriere dello Sport: “Pradè ha un piano per Shpendi, prenderlo e lasciarlo al Cesena. Servono 15 milioni”
15 novembre 2024 08:52
Responsabile area tecnica Cesena: “Shpendi? Piace ma vogliamo tenerlo almeno fino a giugno”
15 novembre 2024 08:42
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