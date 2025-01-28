Shpendi: "Fiorentina? Il mio agente non mi ha detto nulla. Resto a Cesena fino a fine stagione"

Fiorentina su Shpendi? Lui frena

Christian Shpendi, giocatore del Cesena, ha così parlato a TuttoCesena sul suo futuro: "Io non so niente. Il mio procuratore si fa sentire con me solo se c’è qualcosa di concreto. Per il resto, le voci sul mio conto, io le leggo sui giornali. O sul web. Come un tifoso qualsiasi…. Si è fatto sentire sulle voci su Fiorentina, Lazio, Torino, Juventus, Atalanta, Napoli, Benfica e Dinamo Zagabria? Ancora no, non mi ha detto nulla. Confermo al 300% che rimarrò a Cesena fino al termine della stagione. A giugno si vedrà. Ora io penso solo a finire bene questa stagione. Sogno nel cassetto? Tornare a giocare un giorno assieme a mio fratello”.

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