La Fiorentina torna su Cristian Shpendi: c’è la fila per l’attaccante del Cesena autore di 5 gol in Serie B

Ritorno di fiamma della Fiorentina su Cristian Shpendi, autore di 5 reti con la maglia del Cesena in questa prima parte di stagione.

Dopo l’interessamento dello scorso anno, le cinque reti segnate fino ad oggi, sommate alle 11 del suo primo anno in cadetteria, hanno rialzato l’interesse di alcuni club di serie A, ma anche qualche squadra all’estero avrebbe rivolto l’attenzione su di lui.

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, sull’attaccante ci sarebbe il mirino di Fiorentina e Cagliari oltre a qualche interessamento di altre squadre estere.

Qualora il Cesena decidesse di privarsi della sua stellina nella sessione invernale di mercato, sarebbe probabile la permanenza in Emilia in caso di cessione ad un club di Serie A.