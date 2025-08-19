Tirreno: “Piccoli e Ioannidis costano troppo. La Fiorentina torna su Shpendi”

La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti che si possa alternare a Moise Kean e ci sono 3 profili: Shpendi del Cesena, Piccoli e loannidis. Le richieste, rispettivamente di Cagliari e Panathinaikos, però sono alte. I sardi valutano il classe 2001 non meno di 28-30 milioni mentre i greci per il 25enne ellenico chiedono 22-25 milioni. Cifre troppo alte per i viola che stanno i provando a trovare un accordo basato sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni o virare su altre soluzioni. Sul classe 2003, che nell’ultimo anno in Serie B ha collezionato 13 gol in 38 presenze, c’è più di un’idea, la sua duttilità sia come prima che seconda punta ha reso il calciatore completo e ideale per il gioco dei gigliati. Tutto questo però sarebbe possibile con l’uscita di Beltran. Lo riporta Il Tirreno.