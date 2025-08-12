12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:17

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Shpendi, il Cesena chiede 10 milioni. Nessuna offerta ufficiale”

Rassegna Stampa

Redazione

12 Agosto · 08:55

Aggiornamento: 12 Agosto 2025 · 08:55

L'identikit è chiaro ormai da settimane, modellato attorno alle richieste di Pioli

L’identikit è chiaro ormai da settimane, modellato attorno alle richieste di Stefano Pioli. Serve un attaccante, un’altra punta, un ideale vice Kean che all’occorrenza possa giocare anche col numero venti, un uomo da profondità più delle alternative in questo momento in rosa. Questa la priorità sul mercato della Fiorentina che, appurate le richieste troppo alte di attaccanti valutati nella prima parte dell’estate, anche per via di alcune uscite bloccate è costretta a scandagliare anche mercati periferici.

Un nome da tempo sul taccuino dei viola è quello di Cristian Shpendi: classe 2002, undici reti nell’ultimo campionato di B col Cesena, l’attaccante albanese viene valutato 10 milioni dal club romagnolo, che ancora non ha ricevuto nessun offerta ufficiale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

