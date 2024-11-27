Shpendi sul futuro: "Io penso al Cesena e al bene della squadra. So che continuare qua è la strada giusta"

Posso assicurare che di mercato non so proprio nulla, sono soltanto voci che non mi riguardano

L’attaccante del Cesena, Christian Shpendi è stato più volte accostato alla Fiorentina in queste settimane, principalmente per il mercato di riparazione che partirà a gennaio. L'attaccante albanese ha parlato a Teleromagna, facendo dichiarazioni importanti riguardo al suo futuro. Queste le sue parole riportate dal Corriere di Romagna: “Voci di mercato? Non sono anti-social e naturalmente leggo le notizie che girano sul mio conto. Posso assicurare che di mercato non so proprio nulla, sono soltanto voci che non mi riguardano. Io penso al Cesena e so che continuare qua è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere queste decisioni. Io ragiono partita dopo partita, sapendo che devo fare il bene mio e soprattutto del Cesena, quindi sono concentrato solo sul campionato”.

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