Nazione: “Vice Kean? La Fiorentina da mesi su Shpendi, che conosce già il calcio italiano”

La Fiorentina vuole regalare a Pioli un altro rinforzo

A prescindere dalle cessioni la Fiorentina vuole regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo in fase offensiva che possa alternarsi a Kean. Per questo è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili: giovane, con fisicità, in grado di attaccare la profondità e proteggere palla.

Tra gli osservati c’è Siwe del Guimgamp al costo di 5 milioni e Ioannidis del Panathinaikos che però chiede 30 milioni, cifra che il club viola non è disposto a spendere. La Fiorentina monitora da mesi anche Cristian Shpendi del Cesena che conosce il calcio italiano, ma ha un costo più elevato. Lo riporta La Nazione.

