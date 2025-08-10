Gazzetta: “All-in sulla punta. Ioannidis costa troppo, il favorito è Shpendi”

Da domani l’attenzione sarà volta tutta sulla punta centrale. La Fiorentina esce dalla tournée inglese con almeno due certezze: la prima è che la squadra è in crescita sotto tutti i punti di vista e la seconda è che sul mercato verranno fatti ingressi mirati e uno sarà di sicuro un vice Kean.

Per adesso, il nome che era finito nei radar, Fotis loannidis non pare aggredibile perché il Panathinaikos chiede 30 milioni, e anche se fossero 25 sono un’enormità per un elemento che deve dare, al bisogno, respiro al centravanti titolare. Nella lista c’è anche Cristian Shpendi del Cesena perché, è vero che è giovane e con poca esperienza per la Serie A, però dal punto di vista delle caratteristiche corrisponde al profilo cercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.