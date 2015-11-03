Labaro Viola

Notizie Ioannidis Fiorentina

Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"

20 agosto 2025 00:27

Cm.com: “La richiesta del Monaco Ilenikhena è di 20 milioni. Si valuta il prestito con obbligo”

19 agosto 2025 11:26

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ioannidis e Piccoli, si punta al prestito con obbligo di riscatto”

18 agosto 2025 08:41

Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"

17 agosto 2025 11:08

Corriere dello Sport: “Piccoli infattibile, costa 25 milioni, uguale Ioannidis. Resistono i piani B”

15 agosto 2025 09:18

Corriere dello Sport: “Piccoli e Ioannidis costano. La Fiorentina spera nel prestito con obbligo di riscatto”

14 agosto 2025 09:03

Corriere dello Sport: “Ioannidis prima scelta, servono 22 milioni. Contatti per Piccoli”

13 agosto 2025 09:14

Nazione: “Ioannidis ha costi elevati, prima il tesoretto di Beltran, poi Pradè ci riproverà”

13 agosto 2025 09:11

Repubblica: "Priorità attaccante per la Fiorentina. Per Ioannidis si attende il momento giusto"

12 agosto 2025 12:41

Gazzetta: “All-in sulla punta. Ioannidis costa troppo, il favorito è Shpendi”

10 agosto 2025 09:25

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ioannidis ma costa 30 milioni. L’alternativa è Shpendi”

09 agosto 2025 09:12

Gazzetta: "Piace Ioannidis, il Panathinaikos chiede 30 milioni, la Fiorentina vuole spendere la metà"

07 agosto 2025 09:14

Tuttosport: “Pressing intensificato per Ioannidis, Fiorentina disposta ad investire 13-14 milioni massimo”

06 agosto 2025 08:47

Tuttosport: "Ioannidis spinge per arrivare alla Fiorentina, il Panathinaikos chiede 15 milioni"

05 agosto 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Ioannidis è il sogno. Costa 15 milioni, la Fiorentina può fare leva sulla sua volontà”

05 agosto 2025 08:44

Gazzetta: “Fiorentina su una prima punta, torna di moda Ioannidis ma il Panathinaikos chiede 18/20 milioni”

04 agosto 2025 08:42

Gazzetta: “Se Beltran va via, la Fiorentina torna su Piccoli e Ioannidis”

03 agosto 2025 09:12

Corriere dello Sport: “Tra De Jong e Calvert-Lewin spuntano Shpendi e Ioannidis”

03 agosto 2025 09:09

Corriere dello Sport: "Torna di moda Ioannidis per la Fiorentina: il Panathinaikos chiede 15 milioni"

02 agosto 2025 09:46

CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi

14 giugno 2025 14:30

Corriere dello Sport: "Fiorentina disposta ad offrire 12 milioni per Ioannidis, il Panathinaikos ne chiede 20"

12 giugno 2025 08:11

Gazzetta: “Ioannidis nel mirino della Fiorentina, servono 12 milioni. Resiste anche la pista Veliz”

03 giugno 2025 08:28

Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"

05 marzo 2025 19:02

Archivio

Esplora l'archivio di Ioannidis

Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 10