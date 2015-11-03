Notizie Ioannidis Fiorentina

Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"
20 agosto 2025 00:27
Cm.com: “La richiesta del Monaco Ilenikhena è di 20 milioni. Si valuta il prestito con obbligo”
19 agosto 2025 11:26
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ioannidis e Piccoli, si punta al prestito con obbligo di riscatto”
18 agosto 2025 08:41
Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"
17 agosto 2025 11:08
Corriere dello Sport: “Piccoli infattibile, costa 25 milioni, uguale Ioannidis. Resistono i piani B”
15 agosto 2025 09:18
Corriere dello Sport: “Piccoli e Ioannidis costano. La Fiorentina spera nel prestito con obbligo di riscatto”
14 agosto 2025 09:03
Corriere dello Sport: “Ioannidis prima scelta, servono 22 milioni. Contatti per Piccoli”
13 agosto 2025 09:14
Nazione: “Ioannidis ha costi elevati, prima il tesoretto di Beltran, poi Pradè ci riproverà”
13 agosto 2025 09:11
Repubblica: "Priorità attaccante per la Fiorentina. Per Ioannidis si attende il momento giusto"
12 agosto 2025 12:41
Gazzetta: “All-in sulla punta. Ioannidis costa troppo, il favorito è Shpendi”
10 agosto 2025 09:25
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ioannidis ma costa 30 milioni. L’alternativa è Shpendi”
09 agosto 2025 09:12
Gazzetta: "Piace Ioannidis, il Panathinaikos chiede 30 milioni, la Fiorentina vuole spendere la metà"
07 agosto 2025 09:14
Tuttosport: “Pressing intensificato per Ioannidis, Fiorentina disposta ad investire 13-14 milioni massimo”
06 agosto 2025 08:47
Tuttosport: "Ioannidis spinge per arrivare alla Fiorentina, il Panathinaikos chiede 15 milioni"
05 agosto 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Ioannidis è il sogno. Costa 15 milioni, la Fiorentina può fare leva sulla sua volontà”
05 agosto 2025 08:44
Gazzetta: “Fiorentina su una prima punta, torna di moda Ioannidis ma il Panathinaikos chiede 18/20 milioni”
04 agosto 2025 08:42
Gazzetta: “Se Beltran va via, la Fiorentina torna su Piccoli e Ioannidis”
03 agosto 2025 09:12
Corriere dello Sport: “Tra De Jong e Calvert-Lewin spuntano Shpendi e Ioannidis”
03 agosto 2025 09:09
Corriere dello Sport: "Torna di moda Ioannidis per la Fiorentina: il Panathinaikos chiede 15 milioni"
02 agosto 2025 09:46
CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi
14 giugno 2025 14:30
Corriere dello Sport: "Fiorentina disposta ad offrire 12 milioni per Ioannidis, il Panathinaikos ne chiede 20"
12 giugno 2025 08:11
Gazzetta: “Ioannidis nel mirino della Fiorentina, servono 12 milioni. Resiste anche la pista Veliz”
03 giugno 2025 08:28
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