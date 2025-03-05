Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"

Il portiere Brignoli ha evidenziato la forza di Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos, pericolo numero 1 per la Fiorentina

L'ex portiere del Benevento Alberto Brignoli, attualmente in forza all'AEK Atene ma con un passato al Panathinaikos, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando dei prossimi avversari di Conference della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Il Panathinaikos è una squadra ben organizzata, gioca in un ambiente importante, per la Fiorentina sarà difficile al 100%, sicuramente non regaleranno nulla. Credo che la Fiorentina se la possa giocare ad armi pari, sia all'andata che al ritorno, a Firenze. Nel Pana ci sono tanti ragazzi da tenere d’occhio, ma secondo me la Fiorentina deve stare molto attenta a Ioannidis, è considerato molto forte. Lui è un giocatore con personalità, grande fisico e tanta voglia di fare. Lì al Panathinaikos mi ha impressionato, ha fatto una grande crescita. Adesso è in un momento in cui avrà grande fame e voglia di dimostrare il suo valore."