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Notizie Panathinaikos Fiorentina

La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos

27 novembre 2025 14:14

Per Pradè niente matrimonio greco, il Panathinaikos sceglie un uomo di fiducia di Benitez

14 novembre 2025 22:59

Tuttosport: “Pressing intensificato per Ioannidis, Fiorentina disposta ad investire 13-14 milioni massimo”

06 agosto 2025 08:47

Tuttosport: "Ioannidis spinge per arrivare alla Fiorentina, il Panathinaikos chiede 15 milioni"

05 agosto 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Ioannidis è il sogno. Costa 15 milioni, la Fiorentina può fare leva sulla sua volontà”

05 agosto 2025 08:44

Gazzetta: “Fiorentina su una prima punta, torna di moda Ioannidis ma il Panathinaikos chiede 18/20 milioni”

04 agosto 2025 08:42

Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos

16 luglio 2025 00:04

Corriere dello Sport: "Fiorentina disposta ad offrire 12 milioni per Ioannidis, il Panathinaikos ne chiede 20"

12 giugno 2025 08:11

Zaniolo sotto la lente: un rendimento deludente che non può bastare a Palladino

14 marzo 2025 22:34

Kean nella storia della Fiorentina: è il terzo giocatore a segnare 20 gol alla prima stagione in viola

14 marzo 2025 18:00

Gazzetta: "La pioggia ha lavato via paure ed incertezze della Fiorentina. Il Celje è un ostacolo che non spaventa"

14 marzo 2025 09:05

Nazione elogia Gosens: “Leader di questa squadra. Ha un’intelligenza calcistica superiore”

14 marzo 2025 08:53

Nazione: “Panathinaikos ribaltato, tre gol tutti da applausi. Ripresa ad alta concentrazione di ansia”

14 marzo 2025 08:51

Bucchioni: "Anche ad Atene doveva giocare De Gea, ma scaricare Terracciano non un bel segnale"

14 marzo 2025 00:33

Palladino: "Il nostro problema è la continuità nei 90 minuti. Abbiamo bisogno di questo Gudmundsson"

14 marzo 2025 00:03

Fagioli: "A Firenze sono molto felice, con la Juve gara speciale per me, sarà emozionante"

13 marzo 2025 23:47

Comuzzo: "Si va avanti, ci voleva. Dobbiamo ripartire da qui, domenica c'è una partita importante per la città"

13 marzo 2025 23:38

La Fiorentina soffre ma vola ai quarti di Conference League! 3-1 al Panathinaikos

13 marzo 2025 23:03

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREZIOSO, GOSENS DECISIVO, KEAN CENTRAVANTI VERO

13 marzo 2025 22:57

FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, GIOCA DE GEA. ZANIOLO E BELTRAN IN PANCHINA, GUD-KEAN

13 marzo 2025 19:49

Galbiati: "Contro il Panathinaikos servirà il cuore per passare il turno. Davanti vorrei Beltran-Kean"

13 marzo 2025 18:18

Pizarro: "Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo"

13 marzo 2025 14:19

Nazione: “Palladino vuole evitare l’euro-figuraccia. De Gea tra i pali. Gud-Beltran ballottaggio. Adlì-Folo a gara in corso”

13 marzo 2025 09:56

Nazione: “Ottavi? No oggi una finale anticipata. La Fiorentina ha l’obbligo di andare oltre”

13 marzo 2025 09:54

Tuttosport svela: "Moreno potrebbe giocare nella difesa a tre come centrale di destra. Fuori Pongracic?"

13 marzo 2025 09:38

Gazzetta: "Ribaltare l'andata è quasi un obbligo per la Fiorentina. Uscire sarebbe un durissimo colpo"

13 marzo 2025 09:20

Gazzetta: "Oggi serve una Fiorentina votata all'attacco e come quei 25' di Atene per passare il turno"

13 marzo 2025 09:17

Conference, le probabili formazioni: in porta c'è De Gea, Gud in attacco con Kean, torna Mandragora

12 marzo 2025 23:39

Entusiasmo in casa Panathinaikos: attesi 1.100 tifosi ospiti per la gara di ritorno al Franchi

12 marzo 2025 20:24

Rui Vitoria, mister del Panathinaikos: "All'andata superiori alla Fiorentina per 75', vogliamo scrivere la storia"

12 marzo 2025 19:59

Bucciantini: "In quattro giorni si decide una stagione intera. Panathinaikos e Juve per ritrovare serenità"

12 marzo 2025 19:38

Gosens: "Non ho mai pensato di non passare il turno. La partita di domani può essere la svolta"

12 marzo 2025 19:05

"Inaccettabile che la Fiorentina venga eliminata dal Panathinaikos. Palladino deve accelerare"

12 marzo 2025 15:00

Rifinitura Panathinaikos: allenamento individuale Bakasetas e Palmer-Brown. Trattamenti per Kotsiras

12 marzo 2025 14:00

Maledetta Grecia: La Fiorentina non ha mai vinto al Franchi contro una Greca, 1 vittoria in 7 incroci

12 marzo 2025 12:37

Nazione avvisa Palladino: “Domani non sono ammesse ‘stecche’, per il suo futuro e quello della Fiorentina”

12 marzo 2025 08:10

Nazione: “Contro il Panathinaikos ancora 3-5-2. Gud favorito come seconda punta”

12 marzo 2025 08:08

De Gea aveva chiesto unità ma per il Panathinaikos solo 13mila biglietti venduti, brutto segnale

11 marzo 2025 22:42

Minotti: "Palladino deve tornare a quattro dietro, il Pana ha esperienza e in attacco è pericoloso"

11 marzo 2025 22:17

Gudmundsson: "La Fiorentina è pronta per il Panathinaikos, sono sicuro passeremo il turno"

11 marzo 2025 21:46

Sarà Beaton l'arbitro di Fiorentina-Panathinaikos, finì sotto scorta per aver arbitrato male Celtic-Rangers

11 marzo 2025 12:03

Nazione: “Fiorentina per la prima volta fuori dalla Euro-zona. Ribaltare la stagione? Palladino convinto di farcela”

11 marzo 2025 09:28

Bucchioni: "Per Palladino la gara di Napoli deve dare autostima? Mah..abbiamo visto altro"

10 marzo 2025 22:30

Speciale: "Passaggio da Italiano a Palladino? squadra stravolta dal mercato e affidata a un tecnico inesperto

10 marzo 2025 22:12

Folorunsho jolly importante: Palladino punta sul suo rientro per la sfide decisive con Pana e Juve

10 marzo 2025 21:50

Il Panathinaikos si ferma prima della trasferta a Firenze: con l'Atromitos è solo 1 a 1

10 marzo 2025 14:07

Fagioli, lancia un messaggio di unità: "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra"

09 marzo 2025 22:37

Palladino: "De Gea ottima prestazione, ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso"

09 marzo 2025 22:10

Repubblica svela: "De Gea titolare contro il Napoli. Lo sarà anche giovedì in Conference?"

09 marzo 2025 09:24

Tete: "Abbiamo fatto una bella figura, dobbiamo vincere anche a Firenze e continuare in Conference"

07 marzo 2025 13:29

Vagiannidis: "Andiamo a Firenze per vincere, avremmo potuto segnare di più e chiudere il discorso"

07 marzo 2025 13:25

Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"

07 marzo 2025 13:00

Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"

07 marzo 2025 12:54

"E meno male che sono stati solo 3 i gol subiti, il palo ha salvato la Fiorentina. Voragini in difesa"

07 marzo 2025 12:12

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non segue le direttive di Palladino, i viola hanno fatto il contrario di quanto diceva"

07 marzo 2025 09:25

Nazione non ha dubbi: “L’autolesionismo della Fiorentina non ha dubbi. Gara in pugno solo mezz’ora”

07 marzo 2025 09:01

Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"

06 marzo 2025 23:08

Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: "Ci vediamo giovedì allo stadio"

06 marzo 2025 22:38

Palladino: "Crediamo nel ritorno, adesso il Napoli, al Maradona per fare una grande gara"

06 marzo 2025 22:17

Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"

06 marzo 2025 21:38

Palladino: "Buon primo tempo, grande reazione. Devo cercare di trovare la chiave giusta per l'approccio"

06 marzo 2025 21:25

Cecchi: "A Firenze Palladino ha l'obbligo morale di presentare un'altra squadra, non può uscire col Panathinaikos"

06 marzo 2025 21:19

Cade ancora la Fiorentina ad Atene, il Panathinaikos vince 3-2 decide il match Tetê

06 marzo 2025 20:48

PAGELLE FIORENTINA: ERRORI DI TERRACCIANO, GOSENS MIGLIORE IN CAMPO, FAGIOLI FUNZIONA

06 marzo 2025 20:43

FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, MORENO IN DIFESA, FAGIOLI REGISTA, DAVANTI KEAN E BELTRAN

06 marzo 2025 17:34

Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"

06 marzo 2025 13:15

Gazzetta allerta la Fiorentina: “Panathinaikos? Occhio ai calci piazzati, a centrocampo attenzione a Ounahi”

06 marzo 2025 08:35

Nazione svela: "Terracciano stasera titolare ha creato qualche malumore tra i tifosi"

06 marzo 2025 08:28

Nazione: “240 i tifosi della Fiorentina in uno stadio da 70mila, ma i greci non andranno oltre i 30mila”

06 marzo 2025 08:22

Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"

05 marzo 2025 19:02

Vryzas: “Fiorentina favorita, più forte dell’anno scorso. Ma il Panathinaikos non va sottovalutato”

05 marzo 2025 09:16

Ad Atene la sicurezza sarà garantita da tante forze dell’ordine. Panathinaikos gemellato con la Roma

05 marzo 2025 09:14

Corriere dello Sport: “Il Panathinaikos non spaventa la Fiorentina. In porta torna Terracciano”

05 marzo 2025 09:04

Corriere dello Sport: “L’obiettivo della Fiorentina è non subire gol ma in Conference la difesa trema”

05 marzo 2025 09:03

Panathinaikos-Fiorentina sarà arbitrata dal belga Lambrechts, alla sesta presenza stagionale in Europa

04 marzo 2025 14:19

Il Panathinaikos è una squadra che vuole fare la partita. Tanto possesso palla ma pochi goal segnati

04 marzo 2025 11:20

Djuricic: “La Fiorentina non gioca un bel calcio, ma è fisica. Io vicino ai viola in passato? Sì, parlai con Pradè”

04 marzo 2025 09:18

Sousa: “Panathinaikos? La Fiorentina non deve temente nulla. Rui Vitoria è un tecnico organizzato”

03 marzo 2025 12:35

La Fiorentina torna in Grecia, c’è il Panathinaikos. La Conference per dare un senso alla stagione dei greci

03 marzo 2025 09:11

Corriere Fiorentino: “Curva Fiesole? Saranno in 300 ad Atene per Panathinaikos-Fiorentina”

03 marzo 2025 09:07

Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola

01 marzo 2025 23:10

Nazione svela: “Kean, ok anche i test fatti a Firenze. Ritorno in campo forse contro il Panathinaikos”

26 febbraio 2025 08:40

Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"

22 febbraio 2025 18:31

Palladino: "Panathinaikos? Possibile rivincita ad Atene dopo lo scorso anno. Onoriamo la Conference"

21 febbraio 2025 15:42

Gazzetta avvisa la Fiorentina: "Panathinaikos pericoloso, Palladino deve sperare nel Borac"

21 febbraio 2025 08:52

Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita

07 giugno 2024 16:34

Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference

26 maggio 2024 18:17

Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos

19 maggio 2024 22:31

Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni

17 maggio 2024 17:06

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