Notizie Panathinaikos Fiorentina

La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos
27 novembre 2025 14:14
Per Pradè niente matrimonio greco, il Panathinaikos sceglie un uomo di fiducia di Benitez
14 novembre 2025 22:59
Tuttosport: “Pressing intensificato per Ioannidis, Fiorentina disposta ad investire 13-14 milioni massimo”
06 agosto 2025 08:47
Tuttosport: "Ioannidis spinge per arrivare alla Fiorentina, il Panathinaikos chiede 15 milioni"
05 agosto 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Ioannidis è il sogno. Costa 15 milioni, la Fiorentina può fare leva sulla sua volontà”
05 agosto 2025 08:44
Gazzetta: “Fiorentina su una prima punta, torna di moda Ioannidis ma il Panathinaikos chiede 18/20 milioni”
04 agosto 2025 08:42
Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos
16 luglio 2025 00:04
Corriere dello Sport: "Fiorentina disposta ad offrire 12 milioni per Ioannidis, il Panathinaikos ne chiede 20"
12 giugno 2025 08:11
Zaniolo sotto la lente: un rendimento deludente che non può bastare a Palladino
14 marzo 2025 22:34
Kean nella storia della Fiorentina: è il terzo giocatore a segnare 20 gol alla prima stagione in viola
14 marzo 2025 18:00
Gazzetta: "La pioggia ha lavato via paure ed incertezze della Fiorentina. Il Celje è un ostacolo che non spaventa"
14 marzo 2025 09:05
Nazione elogia Gosens: “Leader di questa squadra. Ha un’intelligenza calcistica superiore”
14 marzo 2025 08:53
Nazione: “Panathinaikos ribaltato, tre gol tutti da applausi. Ripresa ad alta concentrazione di ansia”
14 marzo 2025 08:51
Bucchioni: "Anche ad Atene doveva giocare De Gea, ma scaricare Terracciano non un bel segnale"
14 marzo 2025 00:33
Palladino: "Il nostro problema è la continuità nei 90 minuti. Abbiamo bisogno di questo Gudmundsson"
14 marzo 2025 00:03
Fagioli: "A Firenze sono molto felice, con la Juve gara speciale per me, sarà emozionante"
13 marzo 2025 23:47
Comuzzo: "Si va avanti, ci voleva. Dobbiamo ripartire da qui, domenica c'è una partita importante per la città"
13 marzo 2025 23:38
La Fiorentina soffre ma vola ai quarti di Conference League! 3-1 al Panathinaikos
13 marzo 2025 23:03
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREZIOSO, GOSENS DECISIVO, KEAN CENTRAVANTI VERO
13 marzo 2025 22:57
FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, GIOCA DE GEA. ZANIOLO E BELTRAN IN PANCHINA, GUD-KEAN
13 marzo 2025 19:49
Galbiati: "Contro il Panathinaikos servirà il cuore per passare il turno. Davanti vorrei Beltran-Kean"
13 marzo 2025 18:18
Pizarro: "Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo"
13 marzo 2025 14:19
Nazione: “Palladino vuole evitare l’euro-figuraccia. De Gea tra i pali. Gud-Beltran ballottaggio. Adlì-Folo a gara in corso”
13 marzo 2025 09:56
Nazione: “Ottavi? No oggi una finale anticipata. La Fiorentina ha l’obbligo di andare oltre”
13 marzo 2025 09:54
Tuttosport svela: "Moreno potrebbe giocare nella difesa a tre come centrale di destra. Fuori Pongracic?"
13 marzo 2025 09:38
Gazzetta: "Ribaltare l'andata è quasi un obbligo per la Fiorentina. Uscire sarebbe un durissimo colpo"
13 marzo 2025 09:20
Gazzetta: "Oggi serve una Fiorentina votata all'attacco e come quei 25' di Atene per passare il turno"
13 marzo 2025 09:17
Conference, le probabili formazioni: in porta c'è De Gea, Gud in attacco con Kean, torna Mandragora
12 marzo 2025 23:39
Entusiasmo in casa Panathinaikos: attesi 1.100 tifosi ospiti per la gara di ritorno al Franchi
12 marzo 2025 20:24
Rui Vitoria, mister del Panathinaikos: "All'andata superiori alla Fiorentina per 75', vogliamo scrivere la storia"
12 marzo 2025 19:59
Bucciantini: "In quattro giorni si decide una stagione intera. Panathinaikos e Juve per ritrovare serenità"
12 marzo 2025 19:38
Gosens: "Non ho mai pensato di non passare il turno. La partita di domani può essere la svolta"
12 marzo 2025 19:05
"Inaccettabile che la Fiorentina venga eliminata dal Panathinaikos. Palladino deve accelerare"
12 marzo 2025 15:00
Rifinitura Panathinaikos: allenamento individuale Bakasetas e Palmer-Brown. Trattamenti per Kotsiras
12 marzo 2025 14:00
Maledetta Grecia: La Fiorentina non ha mai vinto al Franchi contro una Greca, 1 vittoria in 7 incroci
12 marzo 2025 12:37
Nazione avvisa Palladino: “Domani non sono ammesse ‘stecche’, per il suo futuro e quello della Fiorentina”
12 marzo 2025 08:10
Nazione: “Contro il Panathinaikos ancora 3-5-2. Gud favorito come seconda punta”
12 marzo 2025 08:08
De Gea aveva chiesto unità ma per il Panathinaikos solo 13mila biglietti venduti, brutto segnale
11 marzo 2025 22:42
Minotti: "Palladino deve tornare a quattro dietro, il Pana ha esperienza e in attacco è pericoloso"
11 marzo 2025 22:17
Gudmundsson: "La Fiorentina è pronta per il Panathinaikos, sono sicuro passeremo il turno"
11 marzo 2025 21:46
Sarà Beaton l'arbitro di Fiorentina-Panathinaikos, finì sotto scorta per aver arbitrato male Celtic-Rangers
11 marzo 2025 12:03
Nazione: “Fiorentina per la prima volta fuori dalla Euro-zona. Ribaltare la stagione? Palladino convinto di farcela”
11 marzo 2025 09:28
Bucchioni: "Per Palladino la gara di Napoli deve dare autostima? Mah..abbiamo visto altro"
10 marzo 2025 22:30
Speciale: "Passaggio da Italiano a Palladino? squadra stravolta dal mercato e affidata a un tecnico inesperto
10 marzo 2025 22:12
Folorunsho jolly importante: Palladino punta sul suo rientro per la sfide decisive con Pana e Juve
10 marzo 2025 21:50
Il Panathinaikos si ferma prima della trasferta a Firenze: con l'Atromitos è solo 1 a 1
10 marzo 2025 14:07
Fagioli, lancia un messaggio di unità: "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra"
09 marzo 2025 22:37
Palladino: "De Gea ottima prestazione, ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso"
09 marzo 2025 22:10
Repubblica svela: "De Gea titolare contro il Napoli. Lo sarà anche giovedì in Conference?"
09 marzo 2025 09:24
Tete: "Abbiamo fatto una bella figura, dobbiamo vincere anche a Firenze e continuare in Conference"
07 marzo 2025 13:29
Vagiannidis: "Andiamo a Firenze per vincere, avremmo potuto segnare di più e chiudere il discorso"
07 marzo 2025 13:25
Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"
07 marzo 2025 13:00
Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"
07 marzo 2025 12:54
"E meno male che sono stati solo 3 i gol subiti, il palo ha salvato la Fiorentina. Voragini in difesa"
07 marzo 2025 12:12
Corriere dello Sport: "La Fiorentina non segue le direttive di Palladino, i viola hanno fatto il contrario di quanto diceva"
07 marzo 2025 09:25
Nazione non ha dubbi: “L’autolesionismo della Fiorentina non ha dubbi. Gara in pugno solo mezz’ora”
07 marzo 2025 09:01
Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"
06 marzo 2025 23:08
Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: "Ci vediamo giovedì allo stadio"
06 marzo 2025 22:38
Palladino: "Crediamo nel ritorno, adesso il Napoli, al Maradona per fare una grande gara"
06 marzo 2025 22:17
Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"
06 marzo 2025 21:38
Palladino: "Buon primo tempo, grande reazione. Devo cercare di trovare la chiave giusta per l'approccio"
06 marzo 2025 21:25
Cecchi: "A Firenze Palladino ha l'obbligo morale di presentare un'altra squadra, non può uscire col Panathinaikos"
06 marzo 2025 21:19
Cade ancora la Fiorentina ad Atene, il Panathinaikos vince 3-2 decide il match Tetê
06 marzo 2025 20:48
PAGELLE FIORENTINA: ERRORI DI TERRACCIANO, GOSENS MIGLIORE IN CAMPO, FAGIOLI FUNZIONA
06 marzo 2025 20:43
FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, MORENO IN DIFESA, FAGIOLI REGISTA, DAVANTI KEAN E BELTRAN
06 marzo 2025 17:34
Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"
06 marzo 2025 13:15
Gazzetta allerta la Fiorentina: “Panathinaikos? Occhio ai calci piazzati, a centrocampo attenzione a Ounahi”
06 marzo 2025 08:35
Nazione svela: "Terracciano stasera titolare ha creato qualche malumore tra i tifosi"
06 marzo 2025 08:28
Nazione: “240 i tifosi della Fiorentina in uno stadio da 70mila, ma i greci non andranno oltre i 30mila”
06 marzo 2025 08:22
Brignoli avvisa: "La Fiorentina deve stare attenta a Ioannidis. Sarà una partita ad armi pari"
05 marzo 2025 19:02
Vryzas: “Fiorentina favorita, più forte dell’anno scorso. Ma il Panathinaikos non va sottovalutato”
05 marzo 2025 09:16
Ad Atene la sicurezza sarà garantita da tante forze dell’ordine. Panathinaikos gemellato con la Roma
05 marzo 2025 09:14
Corriere dello Sport: “Il Panathinaikos non spaventa la Fiorentina. In porta torna Terracciano”
05 marzo 2025 09:04
Corriere dello Sport: “L’obiettivo della Fiorentina è non subire gol ma in Conference la difesa trema”
05 marzo 2025 09:03
Panathinaikos-Fiorentina sarà arbitrata dal belga Lambrechts, alla sesta presenza stagionale in Europa
04 marzo 2025 14:19
Il Panathinaikos è una squadra che vuole fare la partita. Tanto possesso palla ma pochi goal segnati
04 marzo 2025 11:20
Djuricic: “La Fiorentina non gioca un bel calcio, ma è fisica. Io vicino ai viola in passato? Sì, parlai con Pradè”
04 marzo 2025 09:18
Sousa: “Panathinaikos? La Fiorentina non deve temente nulla. Rui Vitoria è un tecnico organizzato”
03 marzo 2025 12:35
La Fiorentina torna in Grecia, c’è il Panathinaikos. La Conference per dare un senso alla stagione dei greci
03 marzo 2025 09:11
Corriere Fiorentino: “Curva Fiesole? Saranno in 300 ad Atene per Panathinaikos-Fiorentina”
03 marzo 2025 09:07
Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola
01 marzo 2025 23:10
Nazione svela: “Kean, ok anche i test fatti a Firenze. Ritorno in campo forse contro il Panathinaikos”
26 febbraio 2025 08:40
Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"
22 febbraio 2025 18:31
Palladino: "Panathinaikos? Possibile rivincita ad Atene dopo lo scorso anno. Onoriamo la Conference"
21 febbraio 2025 15:42
Gazzetta avvisa la Fiorentina: "Panathinaikos pericoloso, Palladino deve sperare nel Borac"
21 febbraio 2025 08:52
Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita
07 giugno 2024 16:34
Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference
26 maggio 2024 18:17
Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos
19 maggio 2024 22:31
Archivio