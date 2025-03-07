Corriere dello Sport: "La Fiorentina non segue le direttive di Palladino, i viola hanno fatto il contrario di quanto diceva"

Solo 25 minuti non possono bastare. Mai

Solo 25 minuti non possono bastare. Mai. La Fiorentina è uscita sconfitta dalla sfida di andata contro il Panathinaikos perché si è dimenticata di giocare per oltre due terzi di gara, come spesso le succede in questa stagione. Un 3-2 che può essere ribaltato giovedì prossimo al Franchi, ma servirà molto di più. I viola, come se non seguissero proprio le direttive di Palladino, hanno fatto il contrario di quanto diceva loro l’allenatore: lui voleva coraggio e un avvio pieno di forza, invece in 20 minuti si è trovato sotto di due gol. Complice anche la serata storta di Terracciano (il 2-0 è tutto suo), di nuovo titolare dopo mesi di assenza: una scelta che ha fatto discutere, forse giusta nei confronti del portiere che finora aveva quasi sempre giocato in Europa ma che alla resa dei conti ha complicato la serata. Lo scrive il Corriere dello Sport.