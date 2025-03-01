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Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola

La Fiorentina prepara la difficile trasferta di Conference consapevole di poter recuperare tre pedine importanti. Pochi tifosi in Grecia

A cura di Andrea Gemignani
01 marzo 2025 23:10
Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Non si tratterà di un esodo come quello di maggio scorso, nonostante si parli della stessa città: giovedì ad Atene saranno solo circa 300, secondo quanto riportato da La Nazione, i tifosi al seguito della Fiorentina per l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. La squadra viola parte ancora da favorita, ma con la responsabilità di ottenere almeno un buon risultato in vista del ritorno. Mister Palladino dovrebbe recuperare tre giocatori importanti, assenti nell’ultimo match: Kean, come confermato dallo stesso tecnico, oltre a Folorunsho e ad Adli un giocatore determinante per lo sviluppo della manovra.

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