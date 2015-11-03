Labaro Viola

Notizie Atene Fiorentina

Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"

07 marzo 2025 13:00

Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"

06 marzo 2025 21:38

Ad Atene la sicurezza sarà garantita da tante forze dell’ordine. Panathinaikos gemellato con la Roma

05 marzo 2025 09:14

Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola

01 marzo 2025 23:10

Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"

06 giugno 2024 22:19

Mandragora: "Sono stati giorni lunghi e vuoti perché il desiderio di Firenze non si è avverato"

03 giugno 2024 23:22

Viviano: "Tifare Fiorentina è anche questo, ma rappresentare Firenze è sempre un privilegio"

30 maggio 2024 22:15

Vergogna ad Atene, tifosi della Fiorentina abbandonati a loro stessi nella Fans Zone dopo la partita

30 maggio 2024 11:28

Bucchioni: "La Fiorentina ha perso perché non ha fatto il suo gioco. Se lo avesse fatto..."

30 maggio 2024 02:18

cm.com: "Italiano deve provare a togliersi altrove l'etichetta di eterno perdente in finale"

30 maggio 2024 01:45

La Nazione: A fine gara squadra contestata, dalla curva aste di bandiere e seggiolini in campo

30 maggio 2024 01:10

Italiano: "Sono molto amareggiato e deluso perché ci credevo, dispiacere enorme"

30 maggio 2024 00:46

Jovetic: "Sono orgoglioso dei miei, Fiorentina squadra fantastica mi dispiace per loro"

30 maggio 2024 00:19

Campo neutro? Macchè, allo stadio di Atene i tifosi dell'Olympiakos sono il doppio rispetto ai viola

29 maggio 2024 20:18

Lo stadio di Atene comincia a colorarsi di viola, primi cori dei tifosi della Fiorentina: "Firenze, Firenze"

29 maggio 2024 18:38

La Fiorentina delusa dalla Fan Zone viola, ha provato ad intervenire con la Uefa ma non è stata ascoltata

29 maggio 2024 14:26

Bonaventura: "Abbiamo consapevolezza di noi stessi, sarà dura ma dobbiamo pensare al nostro gioco"

29 maggio 2024 14:05

Commisso: "Siamo gli unici ad aver fatto due finali di Conference, sono qui per stare con i tifosi"

29 maggio 2024 11:34

La Polizia Greca scorta i tifosi della Fiorentina atterrati a Tirana dal confine con l'Albania fino ad Atene

29 maggio 2024 10:57

Tantissimi tifosi dell'Aston Villa presenti ad Atene. Avevano già preso volo e albergo per la finale

29 maggio 2024 10:28

Jovetic: "JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale"

28 maggio 2024 22:33

Pazzini: "Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro"

28 maggio 2024 21:38

Commisso: "Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta"

28 maggio 2024 21:09

Italiano prova Barak trequartista nella rifinitura ad Atene. Ci sono anche Kouamè, Belotti e Nico Gonzalez

28 maggio 2024 12:13

La Fiorentina è nello stadio della finale. Discorso di Italiano prima della rifinitura, tutti presenti

28 maggio 2024 10:23

Commisso oggi arriverà ad Atene, con lui la moglie ed i figli di Joe Barone. Tutti uniti per un sogno

28 maggio 2024 10:07

Michele Serena: "L'Olympiacos gioca in casa, l'Atalanta insegna qual'è l'approccio giusto"

27 maggio 2024 23:55

Belotti: "Dobbiamo vincere per la città e per Joe Barone, non dobbiamo aver paura di perdere"

27 maggio 2024 12:25

Attenzione tifosi viola, i tifosi dell'Olympiakos saranno tutti al Pireo, va evitata quella zona

27 maggio 2024 09:45

La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze

25 maggio 2024 21:31

Ancora 70 posti sui charter della Fiorentina per Atene. Voli da Bologna e Bergamo, c'è anche il biglietto

24 maggio 2024 12:45

La Fiorentina sarà ancora in Europa, questa è la certezza. Ma ad Atene vietato sbagliare 

24 maggio 2024 09:30

Arthur: "Conference nostro obiettivo. Chi entra lo fa con il sangue agli occhi. Ad Atene daremo tutto"

23 maggio 2024 23:52

Febbre viola, esauriti i biglietti per Atene. Più di 21mila tifosi al Franchi. Aperto anche il Viola Park

22 maggio 2024 08:27

L'indizio dai video della Uefa, la Fiorentina dovrebbe indossare la seconda maglia nella finale di Atene

18 maggio 2024 11:59

Febbre da Conference: in quattro ore polverizzati quattromila biglietti. Che impennata! 

18 maggio 2024 09:14

La Fiorentina vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Grecia per la finale: nessun rischio di infiltrati

17 maggio 2024 17:42

Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni

17 maggio 2024 17:06

Dalla Grecia: "I tifosi di Panathinaikos e Aek stanno comprando i biglietti dell'Olympiakos per tifare Fiorentina"

17 maggio 2024 16:17

Repubblica: "Venduti quasi 7mila biglietti per Fiorentina-Olympiakos, da oggi è aperta la vendita libera"

17 maggio 2024 15:21

Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l'ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole

16 maggio 2024 22:26

Luca Speciale: "Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l'anno"

16 maggio 2024 21:55

Esodo viola ad Atene, sono 4500 i biglietti venduti. Domani apre la vendita libera. Paure scongiurate

16 maggio 2024 09:00

Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli

13 maggio 2024 12:18

Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico 

12 maggio 2024 09:25

Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi 

12 maggio 2024 09:23

Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna

11 maggio 2024 19:06

La finale di Conference spostata da Atene a Budapest per ordine pubblico? No, è una fake news

11 maggio 2024 14:11

I voli per Atene costano troppo, più di 600€: sono stimati solo 3 mila tifosi della Fiorentina in finale

11 maggio 2024 11:20

Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!

11 maggio 2024 00:02

La Fiorentina fa sapere: "Per prendere i biglietti per la finale di Atene serve l'InViola Card"

10 maggio 2024 14:58

Saranno 9 mila i biglietti destinati ai tifosi della Fiorentina. Maxischermo? Ancora nessuna decisione

09 maggio 2024 19:56

La Fiorentina per la sesta volta in una finale europea. In Italia solo Juve, Milan e Inter hanno fatto meglio

09 maggio 2024 18:28

Atene ultimo passo per rendere indimenticabile un percorso bellissimo. Eccolo là, il Partenone

09 maggio 2024 09:18

L’obiettivo della Fiorentina è la finale di Atene. Arrivando lì uguaglierebbero la viola 1960-62

01 maggio 2024 09:09

Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista

09 aprile 2024 18:27

La finale della prossima Conference League si giocherà ad Atene. UEFA cambia nome alla competizione

28 giugno 2023 18:16

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