Notizie Atene Fiorentina

Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"
07 marzo 2025 13:00
Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"
06 marzo 2025 21:38
Ad Atene la sicurezza sarà garantita da tante forze dell’ordine. Panathinaikos gemellato con la Roma
05 marzo 2025 09:14
Fiorentina, nuova missione ad Atene, ma saranno solo 300 i tifosi al seguito dei viola
01 marzo 2025 23:10
Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"
06 giugno 2024 22:19
Mandragora: "Sono stati giorni lunghi e vuoti perché il desiderio di Firenze non si è avverato"
03 giugno 2024 23:22
Viviano: "Tifare Fiorentina è anche questo, ma rappresentare Firenze è sempre un privilegio"
30 maggio 2024 22:15
Vergogna ad Atene, tifosi della Fiorentina abbandonati a loro stessi nella Fans Zone dopo la partita
30 maggio 2024 11:28
Bucchioni: "La Fiorentina ha perso perché non ha fatto il suo gioco. Se lo avesse fatto..."
30 maggio 2024 02:18
cm.com: "Italiano deve provare a togliersi altrove l'etichetta di eterno perdente in finale"
30 maggio 2024 01:45
La Nazione: A fine gara squadra contestata, dalla curva aste di bandiere e seggiolini in campo
30 maggio 2024 01:10
Italiano: "Sono molto amareggiato e deluso perché ci credevo, dispiacere enorme"
30 maggio 2024 00:46
Jovetic: "Sono orgoglioso dei miei, Fiorentina squadra fantastica mi dispiace per loro"
30 maggio 2024 00:19
Campo neutro? Macchè, allo stadio di Atene i tifosi dell'Olympiakos sono il doppio rispetto ai viola
29 maggio 2024 20:18
Lo stadio di Atene comincia a colorarsi di viola, primi cori dei tifosi della Fiorentina: "Firenze, Firenze"
29 maggio 2024 18:38
La Fiorentina delusa dalla Fan Zone viola, ha provato ad intervenire con la Uefa ma non è stata ascoltata
29 maggio 2024 14:26
Bonaventura: "Abbiamo consapevolezza di noi stessi, sarà dura ma dobbiamo pensare al nostro gioco"
29 maggio 2024 14:05
Commisso: "Siamo gli unici ad aver fatto due finali di Conference, sono qui per stare con i tifosi"
29 maggio 2024 11:34
La Polizia Greca scorta i tifosi della Fiorentina atterrati a Tirana dal confine con l'Albania fino ad Atene
29 maggio 2024 10:57
Tantissimi tifosi dell'Aston Villa presenti ad Atene. Avevano già preso volo e albergo per la finale
29 maggio 2024 10:28
Jovetic: "JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale"
28 maggio 2024 22:33
Pazzini: "Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro"
28 maggio 2024 21:38
Commisso: "Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta"
28 maggio 2024 21:09
Italiano prova Barak trequartista nella rifinitura ad Atene. Ci sono anche Kouamè, Belotti e Nico Gonzalez
28 maggio 2024 12:13
La Fiorentina è nello stadio della finale. Discorso di Italiano prima della rifinitura, tutti presenti
28 maggio 2024 10:23
Commisso oggi arriverà ad Atene, con lui la moglie ed i figli di Joe Barone. Tutti uniti per un sogno
28 maggio 2024 10:07
Michele Serena: "L'Olympiacos gioca in casa, l'Atalanta insegna qual'è l'approccio giusto"
27 maggio 2024 23:55
Belotti: "Dobbiamo vincere per la città e per Joe Barone, non dobbiamo aver paura di perdere"
27 maggio 2024 12:25
Attenzione tifosi viola, i tifosi dell'Olympiakos saranno tutti al Pireo, va evitata quella zona
27 maggio 2024 09:45
La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze
25 maggio 2024 21:31
Ancora 70 posti sui charter della Fiorentina per Atene. Voli da Bologna e Bergamo, c'è anche il biglietto
24 maggio 2024 12:45
La Fiorentina sarà ancora in Europa, questa è la certezza. Ma ad Atene vietato sbagliare
24 maggio 2024 09:30
Arthur: "Conference nostro obiettivo. Chi entra lo fa con il sangue agli occhi. Ad Atene daremo tutto"
23 maggio 2024 23:52
Febbre viola, esauriti i biglietti per Atene. Più di 21mila tifosi al Franchi. Aperto anche il Viola Park
22 maggio 2024 08:27
L'indizio dai video della Uefa, la Fiorentina dovrebbe indossare la seconda maglia nella finale di Atene
18 maggio 2024 11:59
Febbre da Conference: in quattro ore polverizzati quattromila biglietti. Che impennata!
18 maggio 2024 09:14
La Fiorentina vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Grecia per la finale: nessun rischio di infiltrati
17 maggio 2024 17:42
Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni
17 maggio 2024 17:06
Dalla Grecia: "I tifosi di Panathinaikos e Aek stanno comprando i biglietti dell'Olympiakos per tifare Fiorentina"
17 maggio 2024 16:17
Repubblica: "Venduti quasi 7mila biglietti per Fiorentina-Olympiakos, da oggi è aperta la vendita libera"
17 maggio 2024 15:21
Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l'ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole
16 maggio 2024 22:26
Luca Speciale: "Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l'anno"
16 maggio 2024 21:55
Esodo viola ad Atene, sono 4500 i biglietti venduti. Domani apre la vendita libera. Paure scongiurate
16 maggio 2024 09:00
Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli
13 maggio 2024 12:18
Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico
12 maggio 2024 09:25
Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi
12 maggio 2024 09:23
Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna
11 maggio 2024 19:06
La finale di Conference spostata da Atene a Budapest per ordine pubblico? No, è una fake news
11 maggio 2024 14:11
I voli per Atene costano troppo, più di 600€: sono stimati solo 3 mila tifosi della Fiorentina in finale
11 maggio 2024 11:20
Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!
11 maggio 2024 00:02
La Fiorentina fa sapere: "Per prendere i biglietti per la finale di Atene serve l'InViola Card"
10 maggio 2024 14:58
Saranno 9 mila i biglietti destinati ai tifosi della Fiorentina. Maxischermo? Ancora nessuna decisione
09 maggio 2024 19:56
La Fiorentina per la sesta volta in una finale europea. In Italia solo Juve, Milan e Inter hanno fatto meglio
09 maggio 2024 18:28
Atene ultimo passo per rendere indimenticabile un percorso bellissimo. Eccolo là, il Partenone
09 maggio 2024 09:18
L’obiettivo della Fiorentina è la finale di Atene. Arrivando lì uguaglierebbero la viola 1960-62
01 maggio 2024 09:09
Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista
09 aprile 2024 18:27
Archivio