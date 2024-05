Saranno 9 mila i biglietti destinati ai tifosi della Fiorentina. Maxischermo? Ancora nessuna decisione

A Firenze e in tutto il popolo viola è già scattata la febbre per la finale di Atene dove la Fiorentina scenderà in campo il 29 maggio alle ore 21. I biglietti ancora non possono essere acquistati (QUI INFO E COSTI) e sarà la stessa società viola a scegliere come gestirli a partire dai prossimi giorni. Ai due club finalisti verranno dati 9 mila biglietti, la restante parte invece saranno venduti dalla UEFA e quindi chiunque potrà acquistarli nel loro sito.

Da questa mattina sono in tanti che si sono anche riversati sui siti della varie compagnie aeree per cercare di acquistare un biglietto aereo ma non è molto facile e soprattutto economico ciò che adesso è sul mercato. Si parte da almeno 300 euro per un volo diretto, comprensivo di andata e ritorno, diverso il prezzo se si fanno diversi scali. Le varie organizzazioni del tifo sicuramente organizzeranno dei voli charter ma anche qui non c’è ancora certezza sul numero dei voli e sul costo.

Per quanto riguarda invece i maxischermi, lo scorso anno fu aperto lo stadio Franchi e ci furono 30 mila tifosi viola ad assistere alla finale dallo stadio con ben 4 maxi schermi. In questo momento la Fiorentina ancora non ha preso nessuna decisione, nè sullo stadio Franchi (ci sono anche problematiche legati ai cantieri) nè su una possibile apertura del Viola Park, i dirigenti viola stanno studiando tutte le possibilità.

IL VIDEO DELLA FESTA DI PERETOLA ALL’ARRIVO DELLA FIORENTINA