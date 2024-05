I biglietti per finale di Atene della Fiorentina? Sarà la società viola a gestirli, il costo 25€. Altrimenti…

Un anno dopo il match tra Fiorentina e West Ham, la squadra viola si qualifica nuovamente alla finalissima di Conference League per provare a riascattarsi dopo la sconfitta contro il team britannico.

Stavolta la finale di Conference, nella sua terza edizione, si gioca in Grecia e precisamente ad Atene, dove l’Olympiakos – anch’esso in semifinale come Fiorentina e Aston Villa – spera di fare la storia in caso di qualificazione (ma la partita si gioca nell’impianto dell’AEK).

Grande attesa per la finale di un torneo in continua ascesa, che regalerà emozioni ai tifosi delle squadre coinvolte, ma non solo. Ad aprile sono stati messi in vendita i biglietti per la finale di Conference.

Come negli anni precedenti, ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico neutrale è stata assegnata la maggior parte dei biglietti. I tagliandi per il pubblico generico non saranno venduti in base all’ordine di arrivo, ma attraverso un sorteggio che sarà effettuato al termine del periodo di richiesta per l’acquisto.

I biglietti disponibili nella categoria più conveniente, “Fans First”, saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che disputeranno la finale Il processo di vendita e l’assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà gestito direttamente dai club coinvolti.

In particolare, ad aprile, sul portale biglietti UEFA i tifosi hanno potuto scegliere se partecipare al sorteggio in caso di qualificazione della propria squadra in finale o meno. Per il sorteggio, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all’interno di ciascun gruppo.

La vendita dei biglietti è attualmente chiusa, ma i rimanenti saranno messi in vendita ai tifosi di tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets.

QUANTO COSTANO I BIGLIETTI PER LA FINALE?

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €85

Categoria 1: €125

I biglietti riservati agli spettatori disabili costano 25 euro. Tutti i biglietti hanno il prezzo della tariffa Fans First e garantiscono un biglietto supplementare per l’accompagnatore.

Un totale di 21.000 biglietti su 27.000 è disponibile per l’acquisto diretto da parte di tifosi e pubblico neutrale. Per chi si è registrato al sorteggio dei tagliandi, sarà la UEFA a a comunicare l’eventuale vincita dei preziosi biglietti per la finale di Conference League 2024.

Il resto dei biglietti, un totale di 3.000, sarà messo in vendita su UEFA.com/tickets dopo il 9 maggio, data del ritorno delle semifinali di Conference.

LE PAROLE DI PRADE’ DOPO LA FINALE DI CONFERENCE