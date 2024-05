Grande festa viola all’aeroporto! Torna la Fiorentina dal Belgio e ci sono 500 tifosi, cori per Italiano

Quasi 500 i tifosi della Fiorentina che hanno aspettato la truppa viola di ritorno dal Belgio per festeggiare insieme a Firenze la conquista della finale di Conference League. L’aereo dei viola è atterrato dopo l’una di notte e poi grande festa con cori, abbracci e salti di gioia. Uno dei più incitati è stato certamente Vincenzo Italiano, autore di questo meraviglioso percorso europeo con la seconda finale consecutiva. Non sono mancati anche cori per Nico, Barak e Christensen, che si sono prestati ai canti del tifo. Ecco il video della festa all’aeroporto di Peretola in piena notte

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL CLUB BRUGGE