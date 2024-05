PAGELLE FIORENTINA: DODÒ STRARIPANTE, NZOLA DECISIVO, BELTRAN SI FA PERDONARE

Terracciano 6.5 La velocità con cui va per terra in occasione del gol del Brugge è qualcosa di inaccettabile. Si fa perdonare alla grande con una parata gigantesca in pieno recupero

Dodò 7 Un primo tempo di altissimo livello del terzino brasiliano, difende benissimo e spesso è al posto giusto nel momento giusto,. Nel secondo tempo migliora e gioca alla grande con recuperi, corse, sovrapposizioni, uno spettacolo per gli occhi. Il primo errore lo fa al minuto 94

Milenkovic 6 Nel primo tempo inciampa e regala una grande occasione al Brugge, da capire se ha subito fallo o meno. Il secondo tempo è praticamente perfetto

Quarta 6,5 Gioca praticamente a tutto campo non sbagliando mai interventi e distante, prende le misure correttamente a tutti i suoi avversari

Biraghi 5,5 Tiene in gioco il marcatore del primo gol del Brugge, errore di posizionamento e linea difensiva che di fatto fa subire il primo gol. Il secondo tempo soffre poco e prende una bella traversa su punizione

Arthur 6,5 Intelligente nelle gestione della palla, non sciupa mai la sfera, non perde mai la sfera, esce sfinito

Mandragora 6 A metà del primo tempo ha sui piedi una bella palla per ribadire in rete ma non facile come quella di Praga anche se tutti abbiamo pensato a quella maledetta azione. Buona la sua prova, gioca con intelligenza

Kouamè 6,5 Prende due legni, va vicino al gol e mette in difficoltà sempre costantemente in grande apprensione i diritti avversari, soffrono la sua velocità e la sua elevazione

Beltran 7 Hai sui piedi il gol del pareggio ma a porta vuota con il portiere fuori dai pali mette incredibilmente fuori, si fa perdonare segnando un rigore fondamentale con precisione assoluta

Nico Gonzalez 5,5 Tutto solo davanti al portiere, ha sbagliato, errore gigante. Sempre in grande spolvero, regala giocate su giocate e dribbling ma senza mai trovare la gioia, regala il rigore a Beltran

Belotti 5,5 Lotta senza molta fortuna, nel primo tempo non preciso tecnicamente nella giocate, non si risparmia

Nzola 6,5 Grazie a lui l’attacco viola acquisisce peso e grazie a lui arriva il fallo da rigore, Decisivo fra andata e ritorno

Duncan 6,5 Dà freschezza alla manovra aggiungendo fisico e dinamismo al centrocampo

