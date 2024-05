Fiorentina in finale di Conference! Beltran segna il gol decisivo, miracolo di Terracciano

Nei primi 8’ Brugge che prova a rendersi pericoloso aggradendo alta la Viola, Fiorentina che cerca di difendere con attenzione e di ripartire. Al 12’ pericoloso il Brugge, cross dentro per Skoras che fa fallo su Dodò. Al 16’ Thiago scappa in profondità ma Milenkovic è attento, fischiato poi il fuorigioco. Al 18’ ottimo sviluppo della Fiorentina, Belotti crossa sul secondo palo, sponda di testa di Nico per Mandragora che controlla e poi calcia alto. Al 20’ il Brugge passa in vantaggio, gol di De Cuyper. Al 23’ doppia chance per la Fiorentina, prima Nico va a tu per tu con il portiere e gliela tira addosso, il pallone finisce poi a Beltran che non trova lo specchio. Al 25’ conclusione di Quarta sulla quale si avventa Belotti ma deviazione che finisce fuori. Al 25’ cross dentro di Dodò per Kouame che non trova la porta. Al 26’ Belotti va alla conclusione che però viene deviata. Al 30’ pasticcio di Milenkovic è grandissima occasione per il Brugge Thiago mette dentro e Dodò salva miracolosamente. Al 31’ Vanaken va alla conclusione dalla distanza. Al 32’ Nico va al toro con il sinistro palla deviata che finisce tra le mani di Mignolet. Al 35’ sponda di Belotti per Kouame che colpisce la traversa, Fiorentina sfortunata. Al 41’ tiro violento dalla distanza di Kouame ma palla che finisce alta. Al 43’ Ordonez ammonito, manata a Belotti. Finisce 1-0 per il Brugge la prima frazione.

Al 50’ ottima azione del Brugge che crea scompiglio nella difesa viola, Arthur sventa il pericolo in angolo. Al 52’ Thiago ammonito per fallo su Milenkovic. Al 53’ Dodò lascia sul posto due calciatori e va al cross ma non buono, troppo su Mignolet. Al 53’ Biraghi dietro per Belotti che pasticcia un po’ con il pallone. Al 61’ ammonito Vetlesen. Al 62’ Biraghi calcia la punizione ma palla troppo alta. Al 64’ Quarta ci prova dopo un corner. Al 66’ Biraghi dentro per Belotti che di testa non riesce ad arrivare. Al 70’ fuori Belotti e Arthur, dentro Nzola e Duncan. Al 71’ buon movimento di Nzola sul passaggio di Kouame. Al 72’ ammonito Odoi. Al 74’ Biraghi colpisce la traversa e spaventa così il Brugge. Al 75’ ancora un palo colpito da Kouame di testa. All’82’ calcio di rigore per la Fiorentina, Nzola colpito in faccia con il ginocchio. Dal dischetto Beltran firma l’1-1. All’88’ ammonito Milenkovic. Al 90’ fuori Beltran dentro Ranieri. Al 92’ buona azione della Fiorentina, Nzola calcia ma non trova lo specchio. Al 94’ ammonito Dodò che ha risposto alle provocazioni di Odoi. Al 94’ Terracciano interviene in modo super su Vanaken.