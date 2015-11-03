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Notizie Brugge Fiorentina

Papà Tresoldi rivela: "In Italia lo seguiva anche la Fiorentina"

01 ottobre 2025 00:17

Gazzetta svela l'aneddoto: "Italiano, smorfia di dolore al ginocchio e 'Non ce la faccio a giocare'"

10 maggio 2024 09:29

Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37

09 maggio 2024 18:13

Hayen: "La Fiorentina ha meritato. Rigore? Decisivo. Penso che ci sia stato un contatto"

09 maggio 2024 09:43

Fiorentina da record a Brugge, 11 conclusioni nel 1° tempo. Viola imbattuti da 13 gare in Europa

09 maggio 2024 09:25

Fiorentina in finale di Conference! Beltran segna il gol decisivo, miracolo di Terracciano

08 maggio 2024 20:46

Graziani: "Se Italiano se ne va non è un dramma, stasera dobbiamo ricordarci del vantaggio"

08 maggio 2024 14:38

Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"

08 maggio 2024 13:35

Concreti e letali, sono queste le parole d’ordine di Italiano per la semifinale di stasera 

08 maggio 2024 08:07

Pruzzo attacca Beltran: "Con lui la Fiorentina spesso gioca in dieci durante le partite, si perde"

07 maggio 2024 15:11

Bucchioni: "Nella Fiorentina c'è Bonaventura e altri 10, in campionato anche il Torino è più forte della Fiorentina"

07 maggio 2024 13:36

Mignolet (portiere del Brugge): "Siamo un'ottima squadra, ribalteremo il risultato dell'andata a Firenze per andare in finale"

07 maggio 2024 13:31

Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene

06 maggio 2024 22:05

Il Club Brugge crede nella rimonta sulla Fiorentina: "Non è finita. Tutti insieme a casa nostra"

04 maggio 2024 15:01

Cecchi: "Non so come definire questa squadra, al ritorno sarà una partita non per deboli di cuore"

03 maggio 2024 11:47

Il Corriere dello Sport titola:" In Belgio un gol di vantaggio non è sufficiente per stare tranquilli"

03 maggio 2024 11:31

Bonaventura: "Abbiamo giocato una buona partita, sarà importante andare lì con personalità e senza alcuna paura"

03 maggio 2024 10:36

Traffico e pioggia intensa: tifosi Fiorentina rinunciano ad andare al Franchi. Attesi meno di 27mila spettatori

02 maggio 2024 19:45

Giorgetti su Fiorentina Brugge: "Bonaventura può fare la differenza. Se sta bene è un fuoriclasse"

02 maggio 2024 18:28

Chi si ricorda di Balanta? Eppure 8 anni fa poteva essere un calciatore della Fiorentina...

02 maggio 2024 14:35

Opta sentenzia: La Fiorentina è la terza forza della Conference, il Brugge è secondo

02 maggio 2024 14:24

Tedesco avvisa la Fiorentina: "Il Brugge vince tutte le partite, sarà durissima per la viola"

01 maggio 2024 14:02

Polverosi: "Senza coppe europee Sarri a Firenze sarebbe perfetto, per me verrebbe volentieri e si divertirebbe"

30 aprile 2024 17:15

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