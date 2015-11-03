Notizie Brugge Fiorentina

Papà Tresoldi rivela: "In Italia lo seguiva anche la Fiorentina"
01 ottobre 2025 00:17
Gazzetta svela l'aneddoto: "Italiano, smorfia di dolore al ginocchio e 'Non ce la faccio a giocare'"
10 maggio 2024 09:29
Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37
09 maggio 2024 18:13
Hayen: "La Fiorentina ha meritato. Rigore? Decisivo. Penso che ci sia stato un contatto"
09 maggio 2024 09:43
Fiorentina da record a Brugge, 11 conclusioni nel 1° tempo. Viola imbattuti da 13 gare in Europa
09 maggio 2024 09:25
Fiorentina in finale di Conference! Beltran segna il gol decisivo, miracolo di Terracciano
08 maggio 2024 20:46
Graziani: "Se Italiano se ne va non è un dramma, stasera dobbiamo ricordarci del vantaggio"
08 maggio 2024 14:38
Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"
08 maggio 2024 13:35
Concreti e letali, sono queste le parole d’ordine di Italiano per la semifinale di stasera
08 maggio 2024 08:07
Pruzzo attacca Beltran: "Con lui la Fiorentina spesso gioca in dieci durante le partite, si perde"
07 maggio 2024 15:11
Bucchioni: "Nella Fiorentina c'è Bonaventura e altri 10, in campionato anche il Torino è più forte della Fiorentina"
07 maggio 2024 13:36
Mignolet (portiere del Brugge): "Siamo un'ottima squadra, ribalteremo il risultato dell'andata a Firenze per andare in finale"
07 maggio 2024 13:31
Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene
06 maggio 2024 22:05
Il Club Brugge crede nella rimonta sulla Fiorentina: "Non è finita. Tutti insieme a casa nostra"
04 maggio 2024 15:01
Cecchi: "Non so come definire questa squadra, al ritorno sarà una partita non per deboli di cuore"
03 maggio 2024 11:47
Il Corriere dello Sport titola:" In Belgio un gol di vantaggio non è sufficiente per stare tranquilli"
03 maggio 2024 11:31
Bonaventura: "Abbiamo giocato una buona partita, sarà importante andare lì con personalità e senza alcuna paura"
03 maggio 2024 10:36
Traffico e pioggia intensa: tifosi Fiorentina rinunciano ad andare al Franchi. Attesi meno di 27mila spettatori
02 maggio 2024 19:45
Giorgetti su Fiorentina Brugge: "Bonaventura può fare la differenza. Se sta bene è un fuoriclasse"
02 maggio 2024 18:28
Chi si ricorda di Balanta? Eppure 8 anni fa poteva essere un calciatore della Fiorentina...
02 maggio 2024 14:35
Opta sentenzia: La Fiorentina è la terza forza della Conference, il Brugge è secondo
02 maggio 2024 14:24
Tedesco avvisa la Fiorentina: "Il Brugge vince tutte le partite, sarà durissima per la viola"
01 maggio 2024 14:02
Archivio