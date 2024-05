Fiorentina da record a Brugge, 11 conclusioni nel 1° tempo. Viola imbattuti da 13 gare in Europa

A Bruges, la Fiorentina ha riscritto una piccola parte della sua storia. Due finali di Conference consecutive insieme alla finale di Coppa Italia della scorsa stagione rendono le annate 22/23 e 23/24 uniche. In Belgio, per caparbietà ed applicazione, la Fiorentina ha meritato di conquistarsi il pass per Atene e di giocarsi ancora quella coppa che, l’anno passato, è sfuggita di un niente.

Anche i numeri, nella somma delle due annate, premiano in parte il lavoro della squadra di Italiano: con la rete nel finale di Beltran, la Fiorentina ha segnato 6 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo: solo il Paok (7) ne conta di più in questa edizione di Conference. La Fiorentina è imbattuta da 13 partite (qualificazioni comprese) nelle competizioni europee con 7 vittorie e 6 pareggi, striscia positiva record nella storia del club. Tornando a Bruges, la Fiorentina è la squadra che, nel primo tempo, ha registrato più conclusioni (11) verso la porta avversaria come nessuno in questa edizione di Conference. Anche la questione legni ha segnato profondamente la partita: sono 18 i pali colpiti dalla Fiorentina nelle somma delle due edizioni (8 solo nella presente). In media, sono 6 legni in più di qualsiasi altra partecipante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

