Monti: “Temo il Brugge, se usciamo sarebbe un autentico disastro”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti che ha parlato della partita di stasera: “Contento di avere quest’ansia perché è una partita che conta tantissimo, io ho un grande timore del Brugge perché giocano in casa ed andranno a 2000, sono giovani ed hanno tanto entusiasmo. Se la Fiorentina esce sarebbe un disastro perché non porteresti niente a casa neanche quest’anno, stasera è una partita che dentro ha il futuro della squadra visto che se vinci la coppa vai in Europa League e devi fare una squadra forte per forza. Questa sensazione qui mi piace veramente tanto perché è una partita che pesa e non è una cosa da poco.”

Su Bonaventura: “Vorrei giocasse chi sta bene anche se meno forte tecnicamente, di certo mi piacerebbe ci fosse ma preferisco avere in campo chi è in grado di dare il massimo non un giocatore in difficoltà. Bonaventura è importantissimo, ma deve stare bene sennò meglio qualcun altro che mi garantisca una partita di spessore. Il centrocampo sarà il punto del campo dove si vincerà la partita, ci vuole qualcuno da corsa”.

Su Dodò-Kayodé: “Kayodé mi piace tanto ed è un piacere vederlo per questo lo butterei dentro stasera, Dodò è più forte ed è esperto, ma non ha ancora recuperato lo smalto, non lo rischierei”