Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37

Se la Fiorentina, nella stagione 23/24, avesse giocato un campionato dove contava colpire solo pali e traverse, avrebbe vinto a mani basse, almeno in Italia. Mai come quest’anno la viola ha avuto così tanta sfortuna sotto porta. Ieri sera a Brugge, ad un certo punto, il vero avversario sembrava la “iella”. Il terzo palo colpito dai viola aveva il sapore della beffa: basti pensare che solo Kouame e compagnia sono riusciti a scheggiare tre legni in due partite differenti di Conference League. Oltre a ieri sera, era già successo lo scorso 18 aprile nei quarti di finale giocati al Franchi contro il Viktoria Plzen. In totale sono 32 i pali colpiti dalla Fiorentina in stagione, appena sotto il Liverpool che ne ha centrati 37.

Adesso però, serve l’ultimo sforzo, senza timore di colpire altri pali. Alla fine la perseveranza ha avuto la meglio e paradossalmente la Fiorentina si è presa la finale di Atene grazie a ciò che nel 2024 l’aveva sempre penalizzata: il calcio di rigore. Dopo 4 penalty sbagliati a fila, ci ha pensato Beltran a rompere l’incantesimo calciando alla perfezione una sfera che pesava quanto una palla medica. Ora la speranza è che i ragazzi di Italiano possano entrare nell’almanacco del club viola regalando ai propri tifosi la seconda vittoria alla finale di un torneo europeo.