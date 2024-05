Con la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League, l’Italia è 2° nel ranking Uefa

La Fiorentina ieri sera ha ottenuto il pass per la finale di Atene, eliminando il Club Brugge con il rigore decisivo realizzato da Lucas Beltran. Con questa qualificazione dei Viola alla prossima ed ultima fase della competizione europea, l’Italia conquista il 2° posto nel ranking Uefa ai danni della Spagna, attualmente 3°. Grazie al contributo di Atalanta e Fiorentina, la nostra Nazione si era già assicurata la partecipazione di ben 5 squadre in Champions e la top 2 insieme alla Germania, che può ancora contare su ben 2 squadre nelle competizioni europee (Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen). Un traguardo molto importante per il nostro calcio, in quanto l’Italia ha ottenuto un risultato simile nell’oramai lontano 2006. Questa sera l’Atalanta affronterà il Marsiglia dopo il pareggio dell’andata, mentre la Roma cercherà di rimettersi in carreggiata dopo lo 0-2 contro il Leverkusen di Xabi Alonso.

I BIGLIETTI PER FINALE DI ATENE DELLA FIORENTINA? SARÀ LA SOCIETÀ VIOLA A GESTIRLI, IL COSTO 25€. ALTRIMENTI…