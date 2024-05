Il Corriere dello Sport titola:” In Belgio un gol di vantaggio non è sufficiente per stare tranquilli”

Sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Alberto Polverosi commenta la vittoria della Fiorentina contro il Brugge di ieri sera: “All’improvviso tutto torna, gran gol di Sottil con un tiraggiro, Belotti fa il gol da punta e Nzola scatena tutta la rabbia che ha dentro e che ha covato da mesi, la Fiorentina ha vinto ma la stava buttando via come spesso fa perché non puoi prendere un gol come quello sopra di un uomo da un lancio lungo. La squadra non ragiona, non riesce ad essere fredda nei momenti topici della gara, sta bene fisicamente perché nelle ultime partite ha sempre creato occasioni e ha fatto gol, il gol di vantaggio è troppo striminzito per stare tranquilli, bisogna evitare tutti gli errori di ieri sera per volare ad Atene per la seconda volta di fila.”