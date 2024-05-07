Mignolet (portiere del Brugge): "Siamo un'ottima squadra, ribalteremo il risultato dell'andata a Firenze per andare in finale"

Il portiere belga carica la squadra in vista del prossimo impegno europeo dei suoi domani sera contro la Fiorentina

Il portiere dei belgi del Club Brugge Simon Mignolet tornato a difendere i pali della squadra belga nel match dell'ultimo weekend contro l'Anversa in campionato, ha parlato a Voetbalkrant.com toccando alcuni temi, tra cui la sfida di domani sera alla Fiorentina per la semifinale di ritorno di Conference League, partendo però dal successo di domenica scorsa:" Sono contento di essere tornato a giocare, ma conosco il mio ruolo, so che non sono il titolare ma voglio aiutare sempre la squadra. Siamo due ottimi portieri ed ho un ottimo rapporto con Jackers".

Sulla partita contro la Fiorentina: "Vogliamo vincere un trofeo poco da dire, ce lo meritiamo e daremo tutto per ribaltare il risultato dell'andata di Firenze, avremo il pubblico dalla nostra quindi ce la possiamo fare perché siamo un'ottima squadra".

Lo riporta Tuttomercatoweb

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