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Notizie Mignolet Fiorentina

Mignolet e Vanaken non ci stanno: "Decisione molto severa, la finale non deve essere decisa da un rigore così"

09 maggio 2024 13:52

Mignolet (portiere del Brugge): "Siamo un'ottima squadra, ribalteremo il risultato dell'andata a Firenze per andare in finale"

07 maggio 2024 13:31

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Sett. 19