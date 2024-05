Mignolet e Vanaken non ci stanno: “Decisione molto severa, la finale non deve essere decisa da un rigore così”

Dopo il pareggio per 1 a 1 tra Club Brugge e Fiorentina, che è valso la qualificazione per la finale di Conference League per la squadra viola in virtù del 3 a 2 dell’andata, Vanaken e Mignolet sono intervenuti ai canali ufficiali del Club Brugge, analizzando la partita e il rigore che ha permesso alla Fiorentina di centrare la finale di Atene. Queste le parole del capitano Vanaken:

“C’è grande rammarico, fino al’85esimo avevamo la possibilità di andare ai supplementari e prendere un gol alla fine ci ha tagliato le gambe. Onestamente, devo dire che nel complesso la Fiorentina si è rivelata la squadra migliore. Il rigore? Non ho ancora rivisto l’azione, ma ho avuto la sensazione che Nzola sia andato a cercare il pallone con la testa proprio mentre stava intervenendo il nostro difensore. Personalmente credo che sia stata una decisione molto severa da parte dell’arbitro turco, che evidentemente non è stata rivista dal VAR. Queste sono situazioni che possono succedere e la cui decisione può andare in entrambe le direzioni. Comunque, la Fiorentina è una squadra molto forte, pressano molto alto e spesso sono sempre sulla seconda palla, probabilmente in Italia sono classificati peggio del loro vero valore.”

Queste invece le parole del portiere Mignolet:

“Nonostante la sconfitta, dobbiamo essere fieri di come abbiamo giocato. Siamo riusciti a mantenere il vantaggio nonostante abbiano colpito 3 legni, significa che avevamo la partita in mano. Loro però sono riusciti a inserire forze fresche, penso che la Fiorentina si sia dimostrata la squadra più forte. Il rigore? Questa è una decisione che spetta all’arbitro, ma dal mio punto di vista ha sbagliato. Ci può essere stato un leggero contatto, ma in un match del genere non puoi fischiare in situazioni così, dato che potrebbe essere l’episodio che decide la finalista, e così è stato. La Fiorentina ha meritato la finale, ma noi abbiamo resistito bene nonostante la loro forza.”

