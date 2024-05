Pruzzo attacca Beltran: “Con lui la Fiorentina spesso gioca in dieci durante le partite, si perde”

L’ex centravanti di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della semifinale di ritorno contro il Brugge:

“Voglio assistere alla Fiorentina giocare con costanza durante tutta la stagione, mostrando un atteggiamento aggressivo e determinato a dominare ogni partita. Per vari motivi, la squadra ha sempre peccato di continuità, ma vorrei rivedere quella stessa determinazione esibita contro la Lazio, la Roma o a Napoli, dove l’obiettivo è la vittoria e il controllo del gioco nella metà campo avversaria. I cambi saranno cruciali; è logico gestire la partita sulla carta, ma nel calcio non sempre funziona. C’è il rischio di accontentarsi e di appiattirsi sul campo. La Fiorentina ha una tecnica superiore e può individuare le soluzioni adatte per superare il turno.

Beltran mostra un istinto notevole, è evidente anche dalla sua capacità di segnare gol con determinazione. Sa come piazzarsi strategicamente in campo, ma talvolta si perde nella ricerca della posizione ottimale, finendo per errare nella zona centrale dell’attacco con la Fiorentina che si trova spesso in inferiorità numerica durante le partite. Belotti ha realizzato solamente due reti, un fatto ben noto anche ai tifosi. Pur essendo un giocatore che si impegna al massimo sul campo, ci sono situazioni in cui questo non è sufficiente. Comunque spero che domani riesca a fare la differenza.

I Friedkin sono stati migliori di Commisso? Hanno ottenuto risultati positivi e negativi, ma la questione dello stadio ha rappresentato un ostacolo e ci si aspetta un netto miglioramento nella qualità della squadra, così come a Firenze. Hanno preso alcuni giocatori di alto calibro, come Dybala e Lukaku, ma manca ancora un passo decisivo e non è certo se abbiano la volontà di compierlo”.

