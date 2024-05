Trevisani: “Quello che fa Ranieri in Fiorentina-Brugge non si può guardare, purtroppo il livello è quello”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Fiorentina e di Vincenzo Italiano nel corso della puntata di “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: “Quello che fa Ranieri in Fiorentina-Brugge non si può guardare, purtroppo il livello è quello, quando parliamo di almeno 10 difese in Serie A più forti di quelle della Fiorentina è vero, poi vai a leggere le statistiche e la Fiorentina è la squadra che ha preso meno tiri in Serie A, e capisci che stiamo parlando di un allenatore bravissimo come Italiano”



DIFFERENZIATO PER BONAVENTURA