Dal Viola Park: sorride Italiano tutti presenti alla rifinitura. Lavoro differenziato per Bonaventura

Rifinitura questa mattina al Viola Park per la Fiorentina di Italiano che domani alle ore 18:45 affronterà nella semifinale di ritorno il Club Brugge. Tutti presenti in campo a parte Riccardo Sottil, per lui stagione finita dopo la frattura scomposta alla clavicola che l’ha condotto all’operazione chirurgica. Lavoro differenziato per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano nella gara contro l’Hellas Verona è uscito acciaccato per una botta subita. Anche Nzola sta svolgendo un lavoro personalizzato rispetto al gruppo.

