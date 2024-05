Corriere Fiorentino svela: “Castrovilli-Fiorentina distanza sul rinnovo. Lazio e Roma piombano su di lui”

Gaetano Castrovilli è stata la nota lieve di Verona, ma il suo destino sembra essere molto lontano da Firenze. Sarebbero Lazio e Roma le società interessate (i biancocelesti lo valutano nell’ottica del mancato rinnovo di Luis Alberto) dopo che con la Fiorentina la trattativa non è mai decollata. Tante le ricostruzioni su un accordo che a fine marzo 2022 sembrava a un passo, quando Castrovilli era reduce dal cambio di procuratore dalla scuderia Minieri a quella di Lucci, di certo l’infortunio che lo avrebbe fermato di lì a poco avrebbe cambiato molte carte in tavola.

Dopo quella torsione innaturale che gli costò la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro, il 19 aprile 2022, la società viola ha nutrito più di un dubbio sul suo recupero, tanto da metter sul piatto un rinnovo lontano dalle aspettative del calciatore, il quale per inciso non avrebbe voluto un ingaggio raddoppiato ma nemmeno inferiore agli 1,4 milioni percepiti ai tempi. Così fu proprio per un prolungamento fino al 2026 mai condiviso che la Fiorentina e Castrovilli decisero di separarsi di fronte all’offerta del Bournemouth da 15 milioni più 3 di bonus, salvo dover fare retromarcia per le perplessità dei medici inglesi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

