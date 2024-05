Bucchioni: “Nella Fiorentina c’è Bonaventura e altri 10, in campionato anche il Torino è più forte della Fiorentina”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni che ha parlato della partita di domani alle 18.45 contro il Brugge: “Mi viene da dire che è la partita più importante dell’anno perché può segnare la fine di un ciclo, se passi giochi un’altra finale in due anni e sarebbe un altro grande timbro. Mi aspetto una partita da Fiorentina che vuole fare la partita in Belgio, il problema è capire come stiamo perché abbiamo avuto un cammino altalenante fino a qui. In campionato qualcosa si è perso perché ormai l’allenatore e la società hanno fatto la scelta delle coppe. In questi anni la squadra ha speso tanto ed è andata oltre le sue abilità per questo ora è usurata, questo significa essere alla fine del ciclo. In campionato tutte le squadre che hai davanti sono più forti di te e anche il Torino che ti è dietro è più forte della Fiorentina.”

Su Bonaventura: “Si tratta di un giocatore intelligente, sa occupare gli spazi con qualità e si sa inserire in avanti, è un ricamatore infatti i compagni lo cercano e lui sa gestire la palla come pochi, per me nella Fiorentina c’è lui ed altri 10″

Su domani sera: “La Fiorentina non sa amministrare, se lo facesse sarebbe già fuori, quello che può fare è abbassare il ritmo e gestire la palla cercando di imporre il suo gioco“