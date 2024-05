Cecchi: “Non so come definire questa squadra, al ritorno sarà una partita non per deboli di cuore”

Il noto giornalista Stefano Cecchi sulle pagine della Nazione commenta il successo della Fiorentina di ieri sera contro il Brugge: “Ditemi voi come chiamare una squadra che prende gol su contropiede e con l’uomo in più, io sinceramente non so come definirla. La Fiorentina è lì nell’eccesso tra la sbadataggine del gol subito e la voglia di vincere. Al ritorno per portare a casa il risultato, dovremo essere più solidi evitando le amnesie che potevano costarci la vittoria di ieri, sarà una partita non per deboli di cuore perché ci sarà da soffrire”