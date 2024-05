Giorgetti su Fiorentina Brugge: “Bonaventura può fare la differenza. Se sta bene è un fuoriclasse”

“Il Bruges arriva da 7 vittorie di fila, ha tanti giovani di talento ed è un avversario di tutt’altro spessore rispetto a Maccabi Haifa e Viktoria Plzen. Hanno degli esterni difensivi molto giovani, Sottil è stato continuamente messo in discussione, se sta bene di testa e si porta dietro un po’ dell’entusiasmo dopo la prova col Sassuolo, allora potrebbe andare in campo. Italiano gli ha spesso dato fiducia anche in situazioni inaspettate.

Kouame offre la possibilità di alzare il pallone e può essere una carta da giocare a gara in corso”. “Belotti? Ha segnato un solo gol ma alternative non ne vedo, non ci sono dubbi che sarà il centravanti. I grandi giocatori lasciano il segno nelle partite importanti e quella di stasera lo è. In difesa vedo Martinez Quarta accanto a Milenkovic. Ranieri fuori? I centrali sono tre ed il problema è stato proprio questo, una possibilità di rotazione bassissima. Si tratta di una chiara pecca del mercato, così come quella del portiere. Un rischio, in un contesto in cui la Fiorentina ha l’ambizione di fare un certo tipo di gioco. Sono giocatori di livello medio alto ma le qualità di Quarta sotto porta, 8 reti segnate, possono fare la differenza. Anche la stagione di Ranieri è stata positiva, al di là di qualche eccesso in campo sul piano dell’esuberanza”.