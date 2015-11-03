Notizie Giorgetti Fiorentina

Giorgetti: "La Fiorentina non ha capito che lotta per la salvezza, Vanoli non riesce a motivare la squadra"
01 febbraio 2026 17:11
Giorgetti: "Ieri Fagioli una delusione, Esposito l'ha marcato sempre e non ha fatto praticamente niente"
25 gennaio 2026 16:29
Giorgetti: “Paratici faccia piazza pulita e si circondi di gente di calcio. Tifosi ancora presi in giro”
27 dicembre 2025 15:15
Giorgetti duro: "Pioli è lo scudo della società, non possono esonerarlo. Ci sono tanti segnali preoccupanti"
30 ottobre 2025 00:08
Giorgetti: "Buttata via una grande occasione per la Champions, era il salto di qualità"
11 maggio 2024 16:08
Giorgetti: "La Fiorentina non può giocare 57 partite con soli 3 difensori centrali. Perdono lucidità"
04 maggio 2024 13:49
Giorgetti su Fiorentina Brugge: "Bonaventura può fare la differenza. Se sta bene è un fuoriclasse"
02 maggio 2024 18:28
Giorgetti: "L'Atalanta mette Miranchuk e Lookman, la Fiorentina Comuzzo. Al posto di Italiano avrei fatto uguale"
25 aprile 2024 15:29
Giorgetti: "È arrivato il momento di vincere un trofeo. Belotti importantissimo per la manovra offensiva"
23 aprile 2024 20:58
Giorgetti: "Italiano è ambizioso, non so se la società lo è come lui per questo dubito che resterà""
13 marzo 2024 18:48
"La Fiorentina si trova a 5 punti dalla Champions. Italiano ha il merito di aver trovare il ruolo a Beltran"
07 marzo 2024 14:33
Giorgetti: "La mancanza di entusiasmo dei tifosi viola è la conseguenza di un mercato fatto a metà"
20 febbraio 2024 19:55
Giorgetti: "Il Bologna è più forte della Fiorentina, c'é differenza enorme nell'atteggiamento e nell'ambiente"
15 febbraio 2024 17:56
"Non diciamo che Nico Gonzalez sia l'acquisto di gennaio, sarebbe il colmo. Deve imparare a gestirsi"
23 gennaio 2024 13:39
Giorgetti non ha dubbi: ''Beltran e Nzola nettamente più forti di Jovic e Cabral, diamogli tempo''
25 settembre 2023 16:02
Ministro dell'economica propone: "Se la Juventus ha fatto falso in bilancio va sequestrato lo stadio"
18 maggio 2023 14:35
Giorgetti: "Jovic sprecone, ieri non mi è piaciuto. La Fiorentina è stata troppo morbida"
10 marzo 2023 21:59
"Il grande errore di Commisso è paragonare l'Italia con l'America. Fatica a capire i concetti del nostro Paese"
01 marzo 2023 16:20
Nazione, Giorgetti: "La Fiorentina ieri è stata concreta, vista in campo grande determinazione. Passo decisivo verso l'equilibrio?
28 febbraio 2023 11:59
"Mai autocritica, Italiano si è adattato allo stile della società. Ammettere errori sarebbe giusto"
16 febbraio 2023 15:19
Giorgetti: "Sconcerti giornalista inarrivabile, non va giudicato da dirigente nella tempesta Cecchi Gori"
17 dicembre 2022 21:08
Giorgetti su Amrabat: "Fiorentina tranquilla per via del contratto, ma se arrivano 50 milioni cosa fai?"
05 dicembre 2022 18:31
Giorgetti annuncia: "Si sono riaperti i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli. Bajrami e Zurkowski non preclusi"
17 novembre 2022 14:17
Giorgetti deciso: "La Fiorentina vuole aumentare cattiveria e verticalità"
31 ottobre 2022 16:12
Giorgetti dubbioso: "Sicuri che i fischi fossero per Jovic? Per me erano rivolti anche a Italiano"
28 ottobre 2022 14:01
Giorgetti: "Mercato di sostituzioni, il salto si fa con giocatori di qualità. Italiano va tutelato"
18 ottobre 2022 20:00
Giorgetti: "Per vincere bisogna tirare, solo 2 tiri fatti in porta. Italiano ha corso più di Ikone"
22 agosto 2022 08:32
Giorgetti non nasconde qualche perplessità: ''Italiano-Ramadani? Una faccenda che approfondirei''
29 marzo 2022 17:13
Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"
09 marzo 2022 12:35
"Ikonè era un interno, si è adattato a giocare esterno. Cambio modulo? Impossibile con Italiano"
04 marzo 2022 21:28
"Biraghi è voluto restare dopo che Mourinho si era mosso in prima persona per prenderlo"
18 gennaio 2022 18:57
Giorgetti: "Offerta da 70 milioni dell'Arsenal ma Vlahovic si siede a trattare solo con i top club"
18 gennaio 2022 18:28
"Commisso non può combattere il sistema senza alleati. Temo delle ritorsioni contro la Fiorentina"
15 gennaio 2022 23:02
Giorgetti: "Vista una Fiorentina presuntuosa, basti pensare alla "rabona" di Gonzalez"
11 gennaio 2022 19:32
Giorgetti: "Fatta per Ikonè, ma potrebbe arrivare un altro esterno: Berardi sarebbe l'ideale"
04 dicembre 2021 19:53
Giorgetti: "Italiano ha chiesto alla Fiorentina un'ala e una punta pronta per fare il salto di qualità"
29 novembre 2021 14:13
Giorgetti: "A gennaio vedremo le ambizioni della società. Italiano molto seccato dopo la Lazio"
30 ottobre 2021 14:10
Giorgetti: "Vlahovic ha in mano un'offerta importante. Juventus? Non può permetterselo"
07 ottobre 2021 19:17
Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"
28 settembre 2021 15:00
Pres. sport Firenze Giorgetti: "Fiorentina sempre assente ai sopralluoghi al Franchi, è il loro modo di fare"
01 aprile 2021 15:25
Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"
21 febbraio 2021 23:16
"Il Comune di Firenze interverrà sul restyling del Franchi, costerà più di 100 milioni di euro"
18 gennaio 2021 18:38
"Senza ambizioni, serve chiarezza della società. L'atteggiamento di Ribery chiaro, squadra senza attaccamento"
23 novembre 2020 15:23
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
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