Labaro Viola

Notizie Giorgetti Fiorentina

Giorgetti: "La Fiorentina non ha capito che lotta per la salvezza, Vanoli non riesce a motivare la squadra"

01 febbraio 2026 17:11

Giorgetti: "Ieri Fagioli una delusione, Esposito l'ha marcato sempre e non ha fatto praticamente niente"

25 gennaio 2026 16:29

Giorgetti: “Paratici faccia piazza pulita e si circondi di gente di calcio. Tifosi ancora presi in giro”

27 dicembre 2025 15:15

Giorgetti duro: "Pioli è lo scudo della società, non possono esonerarlo. Ci sono tanti segnali preoccupanti"

30 ottobre 2025 00:08

Giorgetti: "Buttata via una grande occasione per la Champions, era il salto di qualità"

11 maggio 2024 16:08

Giorgetti: "La Fiorentina non può giocare 57 partite con soli 3 difensori centrali. Perdono lucidità"

04 maggio 2024 13:49

Giorgetti su Fiorentina Brugge: "Bonaventura può fare la differenza. Se sta bene è un fuoriclasse"

02 maggio 2024 18:28

Giorgetti: "L'Atalanta mette Miranchuk e Lookman, la Fiorentina Comuzzo. Al posto di Italiano avrei fatto uguale"

25 aprile 2024 15:29

Giorgetti: "È arrivato il momento di vincere un trofeo. Belotti importantissimo per la manovra offensiva"

23 aprile 2024 20:58

Giorgetti: "Italiano è ambizioso, non so se la società lo è come lui per questo dubito che resterà""

13 marzo 2024 18:48

"La Fiorentina si trova a 5 punti dalla Champions. Italiano ha il merito di aver trovare il ruolo a Beltran"

07 marzo 2024 14:33

Giorgetti: "La mancanza di entusiasmo dei tifosi viola è la conseguenza di un mercato fatto a metà"

20 febbraio 2024 19:55

Giorgetti: "Il Bologna è più forte della Fiorentina, c'é differenza enorme nell'atteggiamento e nell'ambiente"

15 febbraio 2024 17:56

"Non diciamo che Nico Gonzalez sia l'acquisto di gennaio, sarebbe il colmo. Deve imparare a gestirsi"

23 gennaio 2024 13:39

Giorgetti non ha dubbi: ''Beltran e Nzola nettamente più forti di Jovic e Cabral, diamogli tempo''

25 settembre 2023 16:02

Ministro dell'economica propone: "Se la Juventus ha fatto falso in bilancio va sequestrato lo stadio"

18 maggio 2023 14:35

Giorgetti: "Jovic sprecone, ieri non mi è piaciuto. La Fiorentina è stata troppo morbida"

10 marzo 2023 21:59

"Il grande errore di Commisso è paragonare l'Italia con l'America. Fatica a capire i concetti del nostro Paese"

01 marzo 2023 16:20

Nazione, Giorgetti: "La Fiorentina ieri è stata concreta, vista in campo grande determinazione. Passo decisivo verso l'equilibrio?

28 febbraio 2023 11:59

"Mai autocritica, Italiano si è adattato allo stile della società. Ammettere errori sarebbe giusto"

16 febbraio 2023 15:19

Giorgetti: "Sconcerti giornalista inarrivabile, non va giudicato da dirigente nella tempesta Cecchi Gori"

17 dicembre 2022 21:08

Giorgetti su Amrabat: "Fiorentina tranquilla per via del contratto, ma se arrivano 50 milioni cosa fai?"

05 dicembre 2022 18:31

Giorgetti annuncia: "Si sono riaperti i rapporti tra la Fiorentina e l'Empoli. Bajrami e Zurkowski non preclusi"

17 novembre 2022 14:17

Giorgetti deciso: "La Fiorentina vuole aumentare cattiveria e verticalità"

31 ottobre 2022 16:12

Giorgetti dubbioso: "Sicuri che i fischi fossero per Jovic? Per me erano rivolti anche a Italiano"

28 ottobre 2022 14:01

Giorgetti: "Mercato di sostituzioni, il salto si fa con giocatori di qualità. Italiano va tutelato"

18 ottobre 2022 20:00

Giorgetti: "Per vincere bisogna tirare, solo 2 tiri fatti in porta. Italiano ha corso più di Ikone"

22 agosto 2022 08:32

Giorgetti non nasconde qualche perplessità: ''Italiano-Ramadani? Una faccenda che approfondirei''

29 marzo 2022 17:13

Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"

09 marzo 2022 12:35

"Ikonè era un interno, si è adattato a giocare esterno. Cambio modulo? Impossibile con Italiano"

04 marzo 2022 21:28

"Biraghi è voluto restare dopo che Mourinho si era mosso in prima persona per prenderlo"

18 gennaio 2022 18:57

Giorgetti: "Offerta da 70 milioni dell'Arsenal ma Vlahovic si siede a trattare solo con i top club"

18 gennaio 2022 18:28

"Commisso non può combattere il sistema senza alleati. Temo delle ritorsioni contro la Fiorentina"

15 gennaio 2022 23:02

Giorgetti: "Vista una Fiorentina presuntuosa, basti pensare alla "rabona" di Gonzalez"

11 gennaio 2022 19:32

Giorgetti: "Fatta per Ikonè, ma potrebbe arrivare un altro esterno: Berardi sarebbe l'ideale"

04 dicembre 2021 19:53

Giorgetti: "Italiano ha chiesto alla Fiorentina un'ala e una punta pronta per fare il salto di qualità"

29 novembre 2021 14:13

Giorgetti: "A gennaio vedremo le ambizioni della società. Italiano molto seccato dopo la Lazio"

30 ottobre 2021 14:10

Giorgetti: "Vlahovic ha in mano un'offerta importante. Juventus? Non può permetterselo"

07 ottobre 2021 19:17

Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"

28 settembre 2021 15:00

Pres. sport Firenze Giorgetti: "Fiorentina sempre assente ai sopralluoghi al Franchi, è il loro modo di fare"

01 aprile 2021 15:25

Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"

21 febbraio 2021 23:16

"Il Comune di Firenze interverrà sul restyling del Franchi, costerà più di 100 milioni di euro"

18 gennaio 2021 18:38

"Senza ambizioni, serve chiarezza della società. L'atteggiamento di Ribery chiaro, squadra senza attaccamento"

23 novembre 2020 15:23

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Archivio

Esplora l'archivio di Giorgetti

Sett. 5 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 44
Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 4
Sett. 39 Sett. 20 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 34 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 48 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 13 Sett. 7 Sett. 3
Sett. 48 Sett. 18