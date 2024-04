Giorgetti: “È arrivato il momento di vincere un trofeo. Belotti importantissimo per la manovra offensiva”

In vista di Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno riguardo la situazione dei viola e dell’attaccante gigliato Andrea Belotti: “Per la squadra di Italiano è arrivato il momento di regolare i conti e provare a portare un trofeo a Firenze. Visto come sta andando l’Atalanta di Gasperini, domani mi aspetto una partita molto difficile, ma se la Fiorentina gioca come all’andata possiamo sperare di andare a giocare la finale all’Olimpico.

Al momento credo che Belotti sia importantissimo per questa squadra, sta dando un riferimento offensivo imprescindibile che mancava, nonostante abbia messo a segno pochissimi gol. Credo che sia stato anche molto sfortunato nell’ultimo periodo, colpendo qualche palo“.

HELLAS-FIORENTINA: DMENICA 5 MAGGIO ALLE 15