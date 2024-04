Valcareggi: “Italiano ha tenuto in piedi la baracca, a Firenze complessivamente ha fatto un miracolo”

Furio Valcareggi, agente sportivo, è intervenuto nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’ sulle frequenze di Radio Capri parlando dei candidati alla panchina del Napoli tra i quali l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“Italiano al Napoli lo vedrei molto bene. Quest’anno la Fiorentina ha vissuto la tragedia Barone ed è stata una tragedia grande anche dal punto di vista sportivo perché alla Fiorentina faceva tutto lui. Italiano è riuscito a tenere in piedi la baracca portando la squadra fino al terzo posto e ha sbagliato quasi nulla nelle coppe, alla Fiorentina complessivamente ha fatto un miracolo. Futuro a Napoli o a Bologna? E’ nel casting del Napoli, ma io credo sia successo qualcosa ultimamente. De Laurentiis non vuole sbagliare la mossa allenatore. Non so se possa interessare al Bologna perché Italiano è uno che fa giocare poco i giovani e lì a Bologna, con il grande Giovanni Sartori, ce ne sono tantissimi che buttano dentro”

Lo riporta tuttonapoli.net

