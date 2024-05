L’Inter cinese affonda, Zhang vicino a cedere. Commisso lo aveva detto un anno fa

Come riportato da sport.sky.it quella della proprietà cinese dell’Inter è una vera e propria corsa contro il tempo. La società nerazzurra non è mai stata così vicina a un cambio di proprietà. Da Suning a Oaktree. La strada sembra tracciata, anche se mancano ancora alcuni giorni. Il presidente Steven Zhang le sta provando tutte ma entro martedì dovrà restituire a Oaktree il prestito da 380 milioni oppure passare la mano visto che 3 anni fa aveva dato come garanzia per il finanziamento le quote del club stesso. Oaktree aspetta e si prepara a riscuotere il pegno. Chiede il rispetto degli accordi e si dice non disponibile a rivederne i termini. Zhang invece sperava e spera di ottenere una dilazione. Ha scritto un comunicato sul sito del club in cui ribadisce la volontà di continuare e di trovare una soluzione pacifica. Ma dicendo anche di essere pronto a tutto per difendere la stabilità della società. Dall’altro lato Oaktree non risponde pubblicamente ma rimane fermo sulla sua posizione: c’è una scadenza e un contratto da rispettare. Ha grande considerazione del management nerazzurro e nel caso non avrebbe intenzioni di fare rivoluzioni. Prima di prendere in mano il dossier Inter, però, deve aspettare gli ultimi passaggi. Ancora pochi giorni e arriverà il fischio finale: entro martedì sera o il presidente pesca un asso dalla manica e risolve o l’era Zhang si avvierà verso la conclusione.

Alla luce di quanto riportato forse è bene fare un passo indietro e riascoltare le parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sulla proprietà dell’Inter nel corso della conferenza stampa di fine anno a Giugno 2023:

“Avete visto cos’hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? Un articolo enorme dove viene descritto come un eroe venuto dalla Cina a conquistare trofei, proprio sullo stesso giornale che a me dava del mafioso. Peccato che il giorno prima il New York Times aveva scritto un articolo bruttissimo sulla situazione finanziaria dell’Inter“.

