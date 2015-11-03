Labaro Viola

Notizie Zhang Fiorentina

Game over per Suning dopo quasi otto anni: tempo scaduto, l'Inter passa al fondo Oaktree

21 maggio 2024 21:42

L'Inter cinese affonda, Zhang vicino a cedere. Commisso lo aveva detto un anno fa

18 maggio 2024 23:04

La lettera di Zhang ai tifosi: "Oaktree mette a rischio la stabilità dell'Inter. Proteggeremo i nostri colori"

18 maggio 2024 14:44

Tegola per l'Inter! In Serie A Zhang non può comprare. Sfuma così il sogno Gudmundsson

02 maggio 2024 09:34

Ravezzani: "Zhang altri debiti per tenersi l'Inter, rischia di dover restituire 1mld nel 2027"

21 aprile 2024 15:16

La Fiorentina è l'unica tra le grandi che non ha debiti con altre squadre, la Juventus deve 389 milioni

22 gennaio 2024 17:53

La Fiorentina potrebbe mandare al fallimento economico l'Inter, senza Champions sarà crac o cessione

03 aprile 2023 13:11

Zhang chiama la Fiorentina e si scusa: "Mai detto a nessuno che Commisso è stato violento"

25 ottobre 2022 18:34

Gazzetta: Digos al lavoro per individuare gli aggressori del tifoso dell’Inter. Urla come “Mafiosi” per Zhang

24 ottobre 2022 09:26

Fiorentina furiosa: "Tutto falso! Da Commisso nessun atto violento. Aspettiamo scuse di Zhang"

23 ottobre 2022 01:15

L'Inter copre i debiti facendo altri debiti, arrivato bond da 415 milioni da saldare entro il 2027

24 gennaio 2022 12:27

Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"

13 gennaio 2022 13:31

Bucchioni rivela: "L'Inter vuole Chiesa, possibile accordo con Commisso per il 2021. I dettagli"

24 aprile 2020 00:49

Nardella: "Bisogna affrontare il problema mascherine. Ringrazio Zhang per le sue donazioni"

12 marzo 2020 20:19

Zhang ha un grande cuore: donate 300 mila mascherine ed altri prodotti alla Protezione Civile

12 marzo 2020 15:29

Esclusiva Tecca: "Duncan e Chiesa per la rinascita viola. Calcio - caos? Ecco dove migliorare.."

07 marzo 2020 13:08

Zhang: "Le mie sono state parole forti? No, sono state anche fin troppo leggere"

05 marzo 2020 12:51

Basile: "Questa stagione non passerà alla storia per il Coronavirus ma per quello successo dopo"

04 marzo 2020 13:43

Mentana: "Zhang vergognoso, ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social"

03 marzo 2020 17:02

Giocare domenica le gare rinviate con slittamento di tutto il calendario? Inter e Fiorentina contrari

03 marzo 2020 16:22

La FIGC apre un'inchiesta sulle parole al veleno di Zhang nei confronti di Dal Pino

03 marzo 2020 13:47

Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"

03 marzo 2020 00:16

Nazione, contatti ripetuti Zhang-Barone. Pian piano il fronte dell'alleanza potrebbe estendersi

12 febbraio 2020 11:35

Marotta fatto fuori dalla Juventus? L'Inter prova il grande colpo, contattato da Zhang l'ex dirigente bianconero

03 ottobre 2018 17:57

Zhang, Inter: "Borja Valero anche se non è un grandissimo nome è un grande calciatore. Felice di averlo con noi"

01 agosto 2017 10:41

Margiotta (MondoInter): "Pioli promesso allo Jiangsu, ma la viola..."

07 aprile 2017 12:28

Archivio

Esplora l'archivio di Zhang

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 4
Sett. 14
Sett. 43 Sett. 42 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 17 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7
Sett. 40
Sett. 31 Sett. 14