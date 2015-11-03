Notizie Zhang Fiorentina

Game over per Suning dopo quasi otto anni: tempo scaduto, l'Inter passa al fondo Oaktree
21 maggio 2024 21:42
L'Inter cinese affonda, Zhang vicino a cedere. Commisso lo aveva detto un anno fa
18 maggio 2024 23:04
La lettera di Zhang ai tifosi: "Oaktree mette a rischio la stabilità dell'Inter. Proteggeremo i nostri colori"
18 maggio 2024 14:44
Tegola per l'Inter! In Serie A Zhang non può comprare. Sfuma così il sogno Gudmundsson
02 maggio 2024 09:34
Ravezzani: "Zhang altri debiti per tenersi l'Inter, rischia di dover restituire 1mld nel 2027"
21 aprile 2024 15:16
La Fiorentina è l'unica tra le grandi che non ha debiti con altre squadre, la Juventus deve 389 milioni
22 gennaio 2024 17:53
La Fiorentina potrebbe mandare al fallimento economico l'Inter, senza Champions sarà crac o cessione
03 aprile 2023 13:11
Zhang chiama la Fiorentina e si scusa: "Mai detto a nessuno che Commisso è stato violento"
25 ottobre 2022 18:34
Gazzetta: Digos al lavoro per individuare gli aggressori del tifoso dell’Inter. Urla come “Mafiosi” per Zhang
24 ottobre 2022 09:26
Fiorentina furiosa: "Tutto falso! Da Commisso nessun atto violento. Aspettiamo scuse di Zhang"
23 ottobre 2022 01:15
L'Inter copre i debiti facendo altri debiti, arrivato bond da 415 milioni da saldare entro il 2027
24 gennaio 2022 12:27
Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"
13 gennaio 2022 13:31
Bucchioni rivela: "L'Inter vuole Chiesa, possibile accordo con Commisso per il 2021. I dettagli"
24 aprile 2020 00:49
Nardella: "Bisogna affrontare il problema mascherine. Ringrazio Zhang per le sue donazioni"
12 marzo 2020 20:19
Zhang ha un grande cuore: donate 300 mila mascherine ed altri prodotti alla Protezione Civile
12 marzo 2020 15:29
Esclusiva Tecca: "Duncan e Chiesa per la rinascita viola. Calcio - caos? Ecco dove migliorare.."
07 marzo 2020 13:08
Zhang: "Le mie sono state parole forti? No, sono state anche fin troppo leggere"
05 marzo 2020 12:51
Basile: "Questa stagione non passerà alla storia per il Coronavirus ma per quello successo dopo"
04 marzo 2020 13:43
Mentana: "Zhang vergognoso, ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social"
03 marzo 2020 17:02
Giocare domenica le gare rinviate con slittamento di tutto il calendario? Inter e Fiorentina contrari
03 marzo 2020 16:22
La FIGC apre un'inchiesta sulle parole al veleno di Zhang nei confronti di Dal Pino
03 marzo 2020 13:47
Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"
03 marzo 2020 00:16
Nazione, contatti ripetuti Zhang-Barone. Pian piano il fronte dell'alleanza potrebbe estendersi
12 febbraio 2020 11:35
Marotta fatto fuori dalla Juventus? L'Inter prova il grande colpo, contattato da Zhang l'ex dirigente bianconero
03 ottobre 2018 17:57
Zhang, Inter: "Borja Valero anche se non è un grandissimo nome è un grande calciatore. Felice di averlo con noi"
01 agosto 2017 10:41
Margiotta (MondoInter): "Pioli promesso allo Jiangsu, ma la viola..."
07 aprile 2017 12:28
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