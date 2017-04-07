Margiotta (MondoInter): "Pioli promesso allo Jiangsu, ma la viola..."

"Stefano Pioli lo sa da quando è arrivato: è venuto all'Inter per portare la squadra fino a giugno, con la promessa poi di andare allo Jiangsu Suning, l'altra squadra di Zhang Jindong": così Enzo Mar...

"Stefano Pioli lo sa da quando è arrivato: è venuto all'Inter per portare la squadra fino a giugno, con la promessa poi di andare allo Jiangsu Suning, l'altra squadra di Zhang Jindong": così Enzo Margiotta, direttore di MondoInter.it, da sempre vicino alle vicende di casa nerazzurra, ai microfoni di Labaroviola. Il possibile colpo di scena però è alle porte: "C'è il fatto che Pioli ha ottenuto ottimi risultati, anche oltre le aspettative. La Fiorentina? Non escludo che proprio alla luce dei risultati Pioli possa decidere di rimanere in Italia, se chiamato da altri club. Di sicuro non rimarrà all'Inter, a prescindere da come andrà a finire la stagione".